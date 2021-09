Bad Sülze/Marlow/Ribnitz-Damgarten

Zwei Tage vor der Bundestagswahl hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihrem Bundestagswahlkreis noch einmal einen Besuch abgestattet. Anlässlich einer kleinen Tour durch die Region besuchte Merkel am Donnerstag verschiedene Ort, um sich quasi zu verabschieden. Unter anderem besuchte sie den Marlower Vogelpark.

Ganze Schwärme von knallbunten Lori-Papageien umflatterten hier Angela Merkel. Die Vögel fraßen ihr aus der Hand. Einer der australischen Loris landete sogar auf ihrem Kopf. In der Hand hielt sie einen kleinen Pappbecher mit „Lori-Nektar“ aus getrockneten Blütenpollen, Fruchtzucker, Getreide und Wasser.

Auch beim Fertighaushersteller Scanhaus schaute die Kanzlerin vorbei. Zuvor war sie am Nachmittag im Salzmuseum in Bad Sülze zu Gast. Am frühen Abend besuchte sie in Ribnitz-Damgarten unter anderem die St. Marien-Kirche, bevor es weiter nach Barth ging. Von der Vinetastadt aus reiste sie wieder ab.

Von OZ/dpa