Ribnitz-Damgarten

Seit 2011 ein beliebter Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit in Ribnitz-Damgarten: die Aktion „ Advent in den Höfen“. In diesem Jahr haben sich für die nun neunte Auflage 13 Teilnehmer angemeldet, die in ihre Innenhöfe einladen, um in stimmungsvoller Atmosphäre den Sonnabend des dritten Adventswochenendes zu genießen. Mit dabei sind in Ribnitz der Fischer-Hof in der Büttelstraße, die Strohfabrik in der Fischerstraße, die Wossidlo-Buchhandlung in der Langen Straße, der Carlshof im Rostocker Landweg, der Heimattierhof in der Sandhufe, „ Min Vita“ am Markt in Ribnitz, das Kompetenzzentrum „Kiek in“ in der Kleinen Fischergasse sowie die OSTSEE-ZEITUNG, die ebenfalls ihren Hof in der Langen Straße öffnet. In Damgarten laden Ronny’s Anglerheim am Hafen, der Hof von Monika Spreine in der Wasserstraße, „Ut Pott un Pann“ in der Barther Straße, die Alte Dampfbäckerei, ebenfalls in der Barther Straße, sowie Jana Eng in der Rosa-Luxemburg-Straße ein.

OZ-Innenhof

Auf dem Hof der OSTSEE-ZEITUNG (13 bis 18 Uhr) können die Gäste Gutes tun. Glühwein, Kinderpunsch und Gebäck werden gegen eine Spende für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ gereicht. Außerdem gibt es Wildgulasch aus der Gulaschkanone. Kunstschmied Eckhard Steher präsentiert sein Handwerk, um 15 Uhr tritt der Shantychor „De Fischlänner Seelüd“ auf. Auch das OZ-Service-Center ist geöffnet. Dort erwartet die Besucher ein kleiner Adventsbasar, auf dem weihnachtliche Papiergeschenke und Karten, Gehäkeltes sowie Seifen, Salben und Naturkosmetik angeboten werden. OZ-Redakteur Edwin Sternkiker verkauft die neueste Ausgabe der „Passgänge“. Imker Hartmut Kolschewski, Bürgermeister der Gemeinde Lindholz, bietet Honig und Met an.

Fischerhof

Auch der Fischerhof in der Büttelstraße (13 bis 19 Uhr) wird wieder liebevoll geschmückt sein, wenn am Sonnabend die Besucher kommen. Um 15 Uhr stellen die Kinder der Bauermeister-Schule in Begleitung des Musikers Frank Ruppe ihr Programm vor. Selbst gemachte Kirschtaschen und Pfannkuchen sowie Glühwein und Eierpunsch verwöhnen den Gaumen. Im Hofladen sind kleine Geschenke oder Dekoration zu bekommen.

„Kiek in“

Das Kompetenzzentrum „Kiek in“, das in diesem Jahr anlässlich der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt wird, öffnet die Kleine Fischergasse am Markt in Ribnitz anlässlich des Advents in den Höfen. Von 13 bis 17 Uhr gibt es leckere Schmalzstullen, Bratwurst, frische Waffeln und diverse Getränke.

Wossidlo-Buchhandlung

Die Wossidlo-Buchhandlung in Ribnitz nimmt die Gäste mit auf eine Reise rund um die Welt. Von 14 bis 18 Uhr wird es internationale Weihnachtsspiele und die passenden kulinarischen Angebote wird es geben.

Carlshof

Auch der Carlshof (14 bis 20 Uhr) in Ribnitz ist jedes Jahr ein beliebter Anlaufpunkt bei Advent in den Höfen. Für Kinder gibt es eine Märchenstube und eine Bastelstraße. An der Feuerschale kann Stockbrot gebacken werden. Es gibt Glühwein, Kaffee, Kuchen, Kartoffelpuffer und Bratwurst. Der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet. An verschiedenen Ständen werden Keramik, Deko, Honig und Wildfleisch angeboten.

Helfen bringt Freude Anlässlich der OZ-Weihnachtsaktion unterstützen die Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten und ihre Leser in diesem Jahr das Kompetenzzentrum „Kiek in“, das suchtkranken und psychisch kranken Menschen in der Kleinen Fischergasse in Ribnitz eine zweite Chance gibt. Unter anderem soll dort mit dem „Wohlfühleck“ ein Treffpunkt für jedermann entstehen. Für die Ausstattung fehlt jedoch noch das Geld. Am Sonnabend werden Jasmin Enkelmann und Karina Zimmermann, Geschäftsführerinnen des Kompetenzzentrums, auf dem OZ-Hof in der Langen Straße über ihr Projekt informieren. Gespendet werden kann in den Spendenboxen bei der OZ oder im „Kiek in“ selbst oder per Überweisung. Das Spendenkonto: Empfänger: Kompetenzzentrum „Kiek in“ IBAN: DE88 1505 0500 0112 2475 71 BIC: NOLADE21GRW Verwendungszweck: Spende: OZ-Weihnachtsaktion

Strohfabrik

Von 14 bis 20 Uhr lädt die Strohfabrik in der Fischerstraße 6 auf ihren Hof ein. Feuerschale und Live-Musik dürfen natürlich nicht fehlen. Im Geschäft spielt ein Posaunentrio Weihnachtslieder für Kinder, auf dem Hof gibt es Pop und Rock sowie Weihnachtsmusik. Außerdem werden regionale Produkte angeboten und eine Kunstausstellung eröffnet.

Heimattierhof

Mit dabei ist auch wieder der Heimattierhof Ribnitz-Damgarten bei den Bodden-Kliniken. Von 13 bis 17 Uhr erwartet Leiterin Andrea Petrich große und kleine Gäste. Die Kinder können auf Ponys reiten, mit der Kutsche fahren, Stockbrot, Plätzchen und Waffeln backen, sich schminken lassen oder basteln. Es gibt Gegrilltes sowie heiße und kalte Getränke. Ein Flohmarkt und ein Adventsmarkt mit regionalen Produkten laden zum Stöbern ein. Der Weihnachtsmann wird ebenfalls erwartet. Weihnachtssingen und eine Hof-Rallye runden das Programm ab.

„ Min Vita “

Gabriela Reinholtz vom Laden „ Min Vita“ am Ribnitzer Markt bietet ihren Gästen alkoholfreien Winterpunsch und kleine Leckereien an.

Ronny’s Anglerheim

Im Stadtteil Damgarten sind in diesem Jahr fünf Höfe beteiligt, so auch Ronny’s Anglerheim am Damgartener Hafen. Von 14 bis 20 Uhr gibt es weihnachtliche Musik am wärmenden Lagerfeuer. Bei Erdbeer-Glühwein, Thüringer Rostbratwurst, ofenfrischem Räucherfisch und Weihnachtsstollen können die Gäste das Ambiente des Hafens genießen.

Alte Dampfbäckerei

Auch wieder mit dabei ist die „Alte Dampfbäckerei“ am Kirchplatz. Hinter dem grünen Tor erwartet die Gäste eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre. Von 14 bis 19 Uhr gibt es auf dem kleinen Weihnachtsmarkt von Familie Uhlemann Bratwurst, Waffeln, Kuchen, Kaffee und Glühwein.

Monika Spreine

Von 15 bis 19 Uhr gibt es auf dem Hof von Monika Spreine und Peter Kautz kleine Weihnachtsgeschenke, wie selbst hergestellte fotografische Klappkarten mit Damgartener Motiven, glasierte Tontöpfe, Weihnachtsengel, Dekoholzboote und selbst liebevoll gestaltete Gläser mit Marmelade. Wer mag, kann selbst etwas basteln. Außerdem gibt es Glühwein und Kinderpunsch, belegte Brote, Kaffee und Kekse.

„Ut Pott un Pann“

Das Damgartener Restaurant „Ut Pott un Pann“ öffnet von 13 bis 19 Uhr seinen Hof. Es gibt Glühwein, Kaffee, Kuchen und Deftiges. Weihnachtliche Basteleien, Kindersachen, Schmuck oder die eine oder andere Geschenkidee werden angeboten. Der Weihnachtsmann kommt gegen 15 Uhr.

Hof von Jana Eng

Zum ersten Mal dabei sind Jana Eng und ihr Partner Norbert Willbrandt in der Rosa-Luxemburg-Straße (14 bis 18 Uhr). „Das ist eine tolle Aktion, die die Menschen zusammenbringt. Deshalb dachten wir, wir beteiligen uns auch“, sagt Jana Eng. Kunsthandwerk wird angeboten. Bei einem Hobbyimker können die Gäste selbst Kerzen ziehen. Fischer Willbrandt lockt mit Räucherfisch. Es gibt Kesselgulasch, selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und Glühwein.

Von Robert Niemeyer