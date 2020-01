Ärger am Ribnitzer Markt

Ribnitz-Damgarten

Auf dem Ribnitzer Marktplatz hat es nach Angaben der Polizei in den vergangenen Tagen mehrfach Ärger gegeben. Zuletzt hatte demnach am Donnerstagabend gegen 19.24 Uhr eine Zeugin gemeldet, dass vier Jugendliche in der öffentlichen Toilette Becken verstopft und gekokelt hätten. Als die Polizei eintraf, waren die Beschuldigten verschwunden. Einer der Beteiligten sei jedoch namentlich von der Zeugin benannt worden. Ein Schaden entstand laut Polizei nicht. Deshalb werde auch nicht wegen einer Straftat ermittelt. Der Kontaktbeamte des Ribnitzer Polizeireviers soll sich jedoch mit dem genannten Jugendlichen in Verbindung setzen.

Etwa zweieinhalb Stunden später wurde der Polizei gemeldet, dass am Markt junge Menschen die Musik in ihren Autos störend laut aufgedreht hätten. Dieser Verdacht bestätigte sich bei Eintreffen der Polizei nicht.

An anderer Stelle ermittelt die Polizei tatsächlich wegen Sachbeschädigung. Das Schild des Kompetenzzentrums „Kiek in“ ist am Markt 7 aus der Wand gerissen worden. Ein Sachschaden von 250 Euro entstand hier. Als Tatzeitraum wird der 30. Dezember bis zum 2. Januar angegeben. Am Donnerstag war der Schaden von der zuständigen Hausverwaltung gemeldet worden.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Wer welche geben kann, kann sich im Ribnitzer Polizeirevier unter 03821/8750 melden.

Von Robert Niemeyer