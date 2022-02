Ärger bei Corona-Demo in Ribnitz-Damgarten um angeblich gefälschte Maskenbefreiung

Ribnitz-Damgarten

Die Corona-Demo in Ribnitz-Damgarten ist am Montagabend weitestgehend friedlich verlaufen. Vereinzelt kam es zu Diskussionen zwischen Demonstranten und der Polizei. Grund war hier die Einhaltung der Maskenpflicht.

In Barth verlief der Corona-Aufzug erneut friedlich. Dennoch gab es hier eine Besonderheit.

Auseinandersetzung in der Buxtehuder Straße

Laut Polizei hatten in der Spitze rund 160 Menschen in Ribnitz an der Corona-Demo teilgenommen. Im Bereich der Buxtehuder Straße kam es zu einer intensiveren Auseinandersetzung zwischen Polizei und Teilnehmern des Aufzuges. Ein Teilnehmer soll hier im Zuge einer Kontrolle eine gefälschte Maskenbefreiung vorgelegt haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. Am Rostocker Tor wurde später bei einem Teilnehmer ein Messer festgestellt. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz.

In der Buxtehuder Straße kam es zu einer kleineren Auseinandersetzung zwischen einigen Demonstranten und der Polizei. Quelle: Robert Niemeyer

Radler mit 1,9 Promille

In Barth hatten sich laut Polizei etwa 320 Menschen auf den Weg gemacht. Nach einer Stunde und einer Rede endete die Corona-Demo wieder. Quasi im Vorbeigehen ging den Beamten in der Vinetastadt noch ein betrunkener Radfahrer ins Netz. 1,9 Promille hatte der Radler, der den Weg des Aufzuges kreuzte.

Von Robert Niemeyer