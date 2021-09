Ribnitz-Damgarten

Die OZ Ribnitz-Damgarten stellt die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl am 26. September in ihrem Verbreitungsgebiet vor.

Warum treten Sie zur Landtagswahl an?

Nach fünf Jahren in der Kommunalpolitik und ehrenamtlicher Tätigkeit in der AfD ist für mich der Zeitpunkt gekommen, mich als Landtagskandidat zu bewerben. Ich möchte meine kommunalpolitischen Erfahrungen für unsere Stadt, für Mecklenburg-Vorpommern sowie für unser Vaterland zum Einsatz bringen.

Welche politische Erfahrung können Sie vorweisen?

Seit 2016 engagiere ich mich in der Kommunalpolitik. In meinem früheren Wohnort in Niedersachsen war ich Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Samtgemeinderat, Ratsherr sowie in fünf Fachausschüssen tätig. Weiterhin war ich Mitglied des Samtgemeinderates. Kurz nach meinem Umzug nach Mecklenburg-Vorpommern bin ich zum Kreisschatzmeister des AfD-Kreisverbandes Vorpommern-Rügen gewählt worden.

Zur Person Name: Rüdiger Löper Alter: 66 Jahre Wohnort: Ribnitz-Damgarten Beruf: Technischer Inspektor-Schiffbau/Rentner Familienstand: verheiratet Hobbys: Familie, Biken, Angeln, Musik

Welches ist das größte Problem im Wahlkreis und warum?

Die momentan größten Probleme sind der zögerliche Breitbandausbau, teilweise in vielen Regionen sehr schlechte Internet-, Funk- sowie LTE-Verbindungen. Kein beziehungsweise schlechtes Internet ist aus meiner Sicht schon ein Abwanderungsgrund gerade für junge Leute. Im öffentlichen Nahverkehr sehr schlechte Erreichbarkeit und Fahrzeiten der Busse und Bahnen gerade im ländlichen Bereich. Auch die Fahrpreise sind meiner Meinung nach überteuert.

Welches Projekt/welche Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie als Landtagsmitglied fördern? Warum?

Illegale Migration beenden, abgelehnte Asylbewerber konsequent abschieben. Bessere Infrastruktur, mehr Gelder vom Land für Busse und Bahnen. Schluss mit der unsinnigen Energiewende und Schluss mit den Energiepreiserhöhungen sowie der CO2-Steuer. Entlastung für Familien, Unternehmen und Berufstätige. Keine weiteren Windkraftanlagen mehr vor unserer Haustür. Aussetzen der Fremdenverkehrsabgabe. Unterstützung für Handel, Gastronomie, Hotellerie gerade nach den Corona-Maßnahmen.

Welcher negativen Entwicklung im Wahlkreis wollen Sie entgegenwirken? Wie?

Die wirtschaftliche Situation in meinem Wahlkreis ist gerade in der Tourismusbranche sehr angespannt. Grund genug, eine nachhaltige Entwicklung im Tourismus zu fördern und damit den Selbsterhalt dieser Branche zu gewährleisten. Die Corona-Krise sowie auch der Klimawandel haben gezeigt, wie wichtig es ist, eine starke Landwirtschaft zu haben. Finanzielle Mittel sind für die Landwirte unabdingbar. Gerade die EU-Agrarzahlungen sind für die Landwirte direkt einkommenswirksam und müssen vom Land unterstützt werden.

Welches Thema muss auf landespolitischer Ebene schnellstmöglich angepackt werden?

Deutschland altert, die Geburtenrate ist und bleibt niedrig, die durchschnittliche Lebenserwartung steigt, die Anzahl der Rentnerinnen und Rentner nimmt im Verhältnis der Erwerbstätigen zu, die Anzahl der Kinder und Jugendlichen sinkt. Um dem entgegenzuwirken, sollte ein sogenanntes Begrüßungsgeld für jedes Neugeborene eingeführt werden. Jede Familie sollte steuerlich gefördert werden, um die Geburtenrate bei uns wieder zu erhöhen.

