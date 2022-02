Afghanische Familie lebt jetzt in Ribnitz: Wir sind dankbar für die Chance

Ribnitz-Damgarten

Den Mädchen scheint die neue Umgebung nicht viel auszumachen. Sie spielen ausgelassen auf dem frisch ausgelegten, aber noch nicht zugeschnittenen Teppich. Die wenigen Möbel, die im Sozialkaufhaus besorgt worden sind, wurden aus dem Zimmer geräumt. Die sechsjährige Setayish schiebt ein Spielzeugauto durch den Raum in der Wohnung in einem Wohnblock in Ribnitz West. Die zweijährige Sana hat sich die Puppe geschnappt. Lächelnd beobachtet Vater Murtaza Seerat seine Kinder beim Spielen. Hier, auf etwa 68 Quadratmetern, soll nun also der Neuanfang gelingen. Von hier aus möchte Murtaza Seerat sich und seiner Familie eine neue Zukunft aufbauen.

„Ich bin sehr dankbar für die Chance“, sagt der Familienvater. Vor drei Wochen kamen er, seine Frau Kamelah und die drei Kinder nach Ribnitz-Damgarten. Deutsch spricht der 38-Jährige nicht. Das Interview für diesen Artikel führen wir auf Englisch und mit der Unterstützung eines Freundes. Javeed Safai ist mit seiner Familie vor Kurzem von Ribnitz-Damgarten nach Bitburg gezogen. Er übersetzt am Telefon die Fragen und Antworten.

Taliban bekämpfen Journalisten

Mutter Kamelah kommt in den Raum. Das jüngste Familienmitglied ist aufgewacht. Sechs Monate alt ist Mohammad Elyas. Die 24-Jährige hält ihn im Arm und setzt sich auf den Teppichboden. Der Junge kam zur Welt, wenige Wochen, bevor sich das Leben der Familie komplett veränderte. An das Land seiner Geburt wird er sich sicherlich nicht erinnern. Und vielleicht wird er es auch nie richtig kennenlernen.

Murtaza Seerat hatte zu Hause einen angesehenen Job. Er ist Kameramann, hat für einen TV-Sender gearbeitet, drehte Dokumentationen, die landesweit und international gezeigt wurden. So war er beispielsweise verantwortlich für die Kamera bei einer Dokumentation über das Wirken des japanischen Arztes und Entwicklungshelfers Tetsu Nakamura, der 2019 bei einem Anschlag in Afghanistan ums Leben kam.

„Ich vermisse meinen Job“, sagt Murtaza Seerat. Doch als vergangenes Jahr die Taliban kamen, war sein Leben, wie er es kannte, vorbei. Freier, unabhängiger Journalismus wird von den Taliban bekämpft. „Es war nicht mehr sicher“, sagt Murtaza Seerat. Er wurde verfolgt, mehrfach direkt bedroht. Auch für seine Familie wurde es immer gefährlicher. Deshalb entschied sich der 38-Jährige, das Land mit seiner Frau und seinen Kindern zu verlassen.

Von Pakistan nach Leipzig

Trotz spärlicher Ausstattung und wenig Habe ist Gastfreundschaft wichtig. Kamelah Seerat serviert Safran-Tee. Den hat sie noch aus Afghanistan mitgebracht, erklärt ihr Ehemann. Ob und wo es den in Deutschland gibt, wisse er nicht. Es gibt derzeit auch Wichtigeres.

In Leipzig landete die Familie Mitte Dezember vergangenen Jahres. Das Komplizierteste war dabei nicht der Weg nach Deutschland, sondern die Flucht nach Pakistan. Nachdem es mit der Machtübernahme der Taliban so gut wie keine Möglichkeit mehr gibt, per Flugzeug das Land zu verlassen, fliehen viele Afghanen in das Nachbarland. „Das war die größte Herausforderung“, sagt Murtaza Seerat.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterstützung erhielt er über die Organisation Reporter ohne Grenzen von der befreundeten, deutschen Journalistin Susanne Koelbl. Von Leipzig ging es für die Familie Seerat ins Erstaufnahmelager für Flüchtlinge nach Friedland (Niedersachsen), danach ins Flüchtlingslager in Horst in Mecklenburg-Vorpommern. Am 13. Januar kam die Familie in der Bernsteinstadt an.

„Wir haben noch nicht viel gesehen, doch das, was wir gesehen haben, ist sehr schön“, beschreibt Murtaza Seerat seine ersten Eindrücke. Das größte Problem ist die Sprache. „Ich möchte so schnell wie möglich Deutsch lernen.“ Sicherlich die wichtigste, aber auch nur eine von vielen Aufgaben.

Flüchtlingshelfer in Ribnitz-Damgarten

Das Problem: Die afghanische Familie soll eigentlich nicht wie andere Asylbewerber über die Ausländerbehörde betreut werden, sondern wurde wie anerkannte Flüchtlinge gleich dem Jobcenter zugewiesen. Das heißt: Der ganze bürokratische Weg, um Hilfen wie Arbeitslosengeld II zu beantragen, bleibt an der Familie allein hängen. Dazu die vielen kleinen Herausforderungen des Alltags in einem fremden Land, sich überhaupt irgendwie zurechtzufinden. Und das ohne ein Wort Deutsch. „Ich bin dankbar, dass wir Menschen gefunden haben, die uns helfen“, sagt Murtaza Seerat.

Seit der Flüchtlingswelle 2015 gibt es in der Bernsteinstadt eine Gruppe ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer. Inga Engel und Janett Harnack sind zwei der Gesichter der Gruppe. Sie haben die Familie unter ihre Fittiche genommen. Die Stadtvertretung hatte im vergangenen April beschlossen, die Ehrenamtler zu unterstützen. Die afghanischen Familien, die nach Ribnitz-Damgarten kommen, sind über dem eigentlich zugewiesenen Flüchtlings-Kontingent in der Bernsteinstadt aufgenommen worden.

Jeden Donnerstag trifft sich die Gruppe mit den Flüchtlingen der Bernsteinstadt um 10 Uhr im Stadtkulturhaus. „Wir versuchen, den Start hinzubekommen“, sagt Janett Harnack. Günstig Möbel kaufen, Einkäufe an sich, eine Erstausstattung in der Küche, Betten, so einiges ist bereits besorgt worden.

Die nächsten Schritte für die Familie

Nun soll die Sprache gelernt werden. Und die kleine Setayish soll bald schon in die Schule kommen. Die Hoffnung ist, dass das Mädchen noch für ein paar Monate eine Kita besuchen kann, um einen einfacheren Start in der Grundschule zu haben, sagt Janett Harnack.

„Ich vermisse meine Freunde und Familie in Afghanistan. Aber ich bin dankbar, dass wir in Deutschland aufgenommen worden sind. Ich möchte so schnell wie möglich Kontakt zur Gesellschaft aufbauen und einen Job finden“, sagt Murtaza Seerat. Damit er und seine Familie eine glückliche Zukunft haben.

Die Gruppe von Flüchtlingshelfern sucht übrigens noch Mitstreiter. Wer helfen möchte, kann donnerstags von 10 bis 12 Uhr im Stadtkulturhaus vorbeischauen.

Von Robert Niemeyer