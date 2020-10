Gresenhorst

Vor vier Wochen hat Amelie Niklas als Auszubildende im Landwirtschaftsbetrieb Dilling im Marlower Ortsteil Gresenhorst angefangen. Die Arbeit mache ihr großen Spaß, weil sie sehr abwechslungsreich sei, sagt die 16-Jährige. Und die Kollegen seien „super nett und helfen gern, wenn ich Fragen habe“, fügt sie noch hinzu.

Besonders gern sei sie im Traktor auf dem Acker unterwegs. Am Montag habe sie 23 Hektar mit einem „Fent“ gegrubbert. Auch zum Steinesammeln ging es rauf den Acker. Neben diesen und anderen Tätigkeiten erledigt sie auch im Schweinestall mit den Sauen und Ferkeln alle anfallenden Arbeiten.

Amelie Niklas stammt aus Ahrenshagen, über die Woche wohnt sie jetzt jedoch in Gresenhorst in einer Ferienwohnung. Die Ausbildung zur Landwirtin dauere drei Jahre, berichtet sie weiter. Zur Berufsschule gehe es nach Güstrow. Dass sie Landwirtin werden möchte, liege auch daran, dass sie familiär „vorbelastet“, sei, erzählt sie. „Mehrere Familienmitglieder sind in der Landwirtschaft tätig. Das hat wohl ein bisschen abgefärbt.“

Von Edwin Sternkiker