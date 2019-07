Ahrenshagen-Daskow

Mehrere Feuerwehren der Region sind am Freitagmorgen in Ahrenshagen-Daskow im Einsatz gewesen. Gemeldet worden war gegen 7.50 Uhr ein Großbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Züge Ribnitz und Damgarten der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten sowie die Feuerwehren aus Schlemmin, Ahrenshagen-Daskow, Semlow und Marlow rückten aus.

Der Angriffstrupp der Ribnitz-Damgartener Wehr suchte das verqualmte Gebäude nach dem Brandherd ab. Mit der Wärmebildkamera entdeckten sie diesen im Keller des Gebäudes. Dort hatte offenbar eine Zigaretten-Kippe in einem Aschenbecher, der in einem Stoffbeutel versteckt war, einen Schwelbrand ausgelöst.

Die Feuerwehr löschte den Brand und entlüftete das Gebäude. Verletzt wurde niemand Gegen 10 Uhr war der Einsatz beendet.

Robert Niemeyer