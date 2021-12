Ahrenshagen-Daskow

Marion Groth ist so etwas wie eine Institution in Ahrenshagen. Seit fast 39 Jahren praktiziert die Diplom-Medizinerin in dem Dorf. Und es gibt so manchen, der ohne ihr schnelles Eingreifen vielleicht nicht mehr da wäre. Mütter und Väter, ja selbst Omas und Opas, die mit den Kindern und Enkeln in die Praxis kommen, lagen einst selbst auf der Wickelbox in der Praxis. „Da merkt man auch, wie viel Bindung man zu den Menschen entwickelt hat, wie man Anteil nimmt am Schicksal der Familien und manchmal auch am Wohlergehen von Hund, Pferd oder Katze oder am Erfolg der gärtnerischen Tätigkeiten. Genau das ist es, was innerlich sehr befriedigt und allen Stress vergessen lässt“, sagt Marion Groth. Nun geht es für sie in den wohlverdienten Ruhestand. Der 23. Dezember ist ihr letzter Arbeitstag.

Viel Unsicherheit und viele Fragen

Rückblick: 1983 nahm Marion Groth in der Gemeindeschwesternstation in Ahrenshagen die Arbeit auf, 1987 wurde eine „staatliche Arztpraxis“ mit Gemeindeschwesternstation eröffnet. Dann kam die unruhige Wendezeit. Im Oktober 1989 wurde ihr durch das „Medizinische Zentrums“ gekündigt. Am 1. Januar 1990 erfolgte dann die Eröffnung der Praxis in eigener Niederlassung. Marion Groth: „Es gab viel Unsicherheit und viele Fragen, man wurde quasi ins kalte Wasser geworfen und hatte schwimmen gelernt. Aber die Liebe zum Beruf und zu den Menschen hier mit ihrer meist trockenen, aber ehrlichen und zuverlässigen Art haben vieles leichter gemacht.“

1995 erfolgte dann Praxisneubau nach dem eigenen Entwurf. Und auch das gehört zu den knapp 39 Jahren Tätigkeit als Landärztin: Reformen, Einschränkungen und die ausufernde Bürokratie. Aber am Ende überwiege doch die Freude an der Arbeit. Menschen mit ihren Beschwerden durch den Dschungel der Diagnosen und diagnostischen Möglichkeiten zu helfen, mitzuerleben, wie sie nach schwerer Krankheit wieder am Leben teilnehmen, das sei der schönste Lohn, sagt die 66-Jährige.

Bereits vor Jahren um Nachfolge gekümmert

Was man in vielen Jahren aufgebaut hat, möchte man natürlich in gute Hände geben. Deshalb hatte sie sich bereits vor drei Jahren auf die Suche nach einem Nachfolger oder Nachfolgerin gemacht. Immer wieder wurde sie von Patientinnen und Patienten besorgt gefragt, ob sie denn, wenn sie keinen Nachfolger findet, einfach aufhört und es dann im Ort keine Ärztin mehr geben werde.

Das war für sie allerdings so gar keine Option und ihre Antwort war immer, dass sie so lange weiter arbeiten werde, bis sie eine geeignete Nachfolgerin oder einen geeigneten Nachfolger findet. Das war allerdings alles andere als einfach. Es gab zwar etliche Kontakte und Anfragen aus der ganzen Republik. Aber ein Wunschkandidat war nicht dabei.

Im April diesen Jahres war es dann soweit: Susanne Klawonn, bisher in der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten tätig, suchte den Kontakt zu Marion Groth. In mehreren Treffen wurden die Einzelheiten besprochen und die Praxisübergabe beschlossen. Die 40-Jährige ist Fachärztin für Innere Medizin, wird aber als „hausärztliche Internistin“ die Patientinnen und Patienten in der Ahrenshäger Praxis genauso betreuen wie Marion Groth.

Seit September arbeite sie sich in der Praxis ein, so berichtet Susanne Klawonn. Es sei ein sehr gutes Miteinander. „Klinik und Praxis unterscheiden sich in vielen Dingen doch sehr. Es ist deshalb mehr als positiv, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einen in die Tricks und Kniffe des selbstständigen Kassenarztdaseins einarbeitet, schließlich ist man nun für alles verantwortlich. Nach drei Monaten Arbeit in der Praxis habe ich den Eindruck, hier gar nicht mehr neu zu sein und fühle mich bereits mit den Patienten und ihren Geschichten verbunden.“ Susanne Klawonn wohnt im Ort, ihre Kinder gehen hier in die Schule.

Praxis für den Rest des Jahres geschlossen

Am 23. Dezember ist nun offiziell der letzte Arbeitstag von Marion Groth. Für den Rest des Jahres ist die Praxis dann geschlossen. Am 4. Januar wird Susanne Klawonn sie in eigener Niederlassung übernehmen. Den Patienten sei das schon lange bekannt, erzählt Marion Groth. „So haben sie die Möglichkeit, wenn sie sich einen anderen Hausarzt wählen möchten, diesen zu benennen, damit die bei mir geführte Kartei dorthin gegeben werden kann.“ Und sie fügt noch hinzu: „Ich kann mit ruhigem Gewissen in den Ruhestand gehen“, ist sich Marion Groth sicher. „Es ist ein gutes Gefühl, den Staffelstab so weitergeben zu dürfen.“

Eigentlich wollte sie ihr Arbeitsleben mit einer Art „offener Tür“ an diesem 23. Dezember in der Praxis bei Weihnachtsplätzchen, Glühwein und kleinen Leckereien in lockerer Atmosphäre mit jedem, der es möchte, ausklingen lassen. Auch der Praxis-Übergabe an Susanne Klawonn sollte der Tag dienen. Doch wegen Corona verbietet sich das. „Gehen wir einmal davon aus, dass, wenn die Impfungen weiter so vorangehen, in einigen Wochen die Situation etwas anders aussieht. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, so Marion Groth. „Für das Vertrauen, das Patientinnen und Patienten mir oft über Jahrzehnte entgegen brachten, kann ich mich nur bedanken und hoffen, dass sie es meiner Nachfolgerin ebenso entgegen bringen werden.“

Von Edwin Sternkiker