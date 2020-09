Ahrenshagen

Es ist vollbracht: Am Donnerstag konnte die sanierte und modernisierte Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Ahrenshagen eingeweiht werden. Die Arbeiten wurden nach nur einem Jahr Bauzeit bereits im Januar beendet, doch wegen Corona musste die Einweihung verschoben werden. Stattliche 3,5 Millionen Euro wurden in dieses Vorhaben investiert, davon sind 2,2 Millionen Euro Fördermittel. Die Fördermittel stammen aus dem EU-Programm für die Integrierte ländliche Entwicklung (Ilerl) und aus der Kofinanzierungshilfe (Kofi). Allein die Planungskosten beliefen sich auf rund 600 000 Euro. Diese wurden aus Eigenmitteln der Gemeinde finanziert. Insgesamt beläuft sich der Eigenanteil der Gemeinde auf rund 1,2 Millionen Euro.

Bürgermeisterin Sandra Schröder-Köhler dankte allen, die dazu beigetragen haben, das Vorhaben umzusetzen. Zu denen, an die sie ihren Dank richtete, gehörte unter anderem der Trinwillershäger Bürgermeister Achim Markawissuk. Als es darum ging, für einen Teil der Kinder der Kita Ahrenshagen für die Bauzeit ein Übergangsdomizil zu finden, hatte er das Trinwillershäger Hortgebäude unbürokratisch zur Verfügung gestellt.

Anzeige

19 Baufirmen waren an den Arbeiten beteiligt

Olaf Stietzel, der stellvertretende Bürgermeister von Ahrenshagen-Daskow, gehörte zu denen, die am intensivsten mit dem Bau zu tun hatten, schließlich vertrat er die Gemeinde, die der Bauherr war. Zu tun gab es reichlich, so blickte er nicht ohne einen Schuss Humor zurück. Immerhin waren acht Ingenieurbüros, 19 Baufirmen und diverse Subunternehmer beteiligt gewesen. „Es gab wöchentliche Bauberatungen mit bester Versorgung im Bürgerbüro, zum Leidwesen der Reinigungskräfte. Insgesamt waren es etwa 80 Bauberatungen. Ich danke noch einmal allen Mitarbeitern vom Bürgerbüro“, so Stietzel. Zu seinen Aufgaben habe es unter anderem gehört, zwischen Baufirmen, Verwaltung und Ingenieurbüros auch mal zu schlichten, wenn es irgendwo knirschte, berichtete er weiter. Am Ende habe es aber immer eine Einigung gegeben.

Weitere OZ+ Artikel

Kita-Leiterin Gudrun Polsfuss war bei der Einweihungsfeier die Freude ins Gesicht geschrieben. „Wir haben jetzt ein tolles Haus für die Kinder und hervorragende Arbeitsbedingungen für die Kollegen und Kolleginnen. Vielen Dank dafür!“ Derzeit sind 19 Erzieherinnen und zwei Erzieher sowie drei Mitarbeiterinnen im hauswirtschaftlichen Bereich und ein Hausmeister in der Kita tätig.

Für die Gäste der Einweihungsfeier gab es selbst gebastelte Pusteblumen. Quelle: Edwin Sternkiker

Es ging nicht nur darum, die Kita in baulicher Hinsicht fit zu machen für die Zukunft. Die Gemeinde wollte auch zusätzliche Krippenplätze schaffen. Der Bedarf ist vorhanden, denn Ahrenshagen-Daskow ist ein beliebter Wohnbaustandort. Weil es aufgrund des steigenden Bedarfs eng geworden war, wurde bereits 2015 vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Regionalverband Warno -Trebeltal, als Träger der Einrichtung der Antrag auf Änderung der Betriebserlaubnis beim Landkreis gestellt. Damit konnte die Kapazität der Krippe von 24 auf 30 Plätze erweitert werden. Die Zahl der Kindergartenplätze wurde hingegen von 84 auf 75 reduziert, da hier der Bedarf geringer ist. Da im Zuge der Modernisierung und Sanierung weitere sechs Krippenplätze geschaffen wurden, stehen jetzt 111 Krippen- und Kindergartenplätze zur Verfügung.

Lesen Sie auch: Neues Spielgerät für Wismarer Kita: Kinder singen als Dankeschön

Kleines Programm zur Einweihung

Simone Lundschien, amtierende Geschäftsführerin des ASB-Regionalverbandes Warnow-Trebeltal, lobte das große Engagement der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow, „der das Wohl der Kinder so wichtig ist, dass sie bereit war, sehr viel Zeit, Geduld, Engagement und Geld in dieses Vorhaben zu investieren.“ Durch die Modernisierung und Sanierung seien beste Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass sich die Kinder entsprechend dem pädagogischen Konzept der Kita „Pusteblume“ gut entwickeln können.

Es wurde während der Einweihung aber nicht nur geredet, es erklangen auch Lieder. Dafür sorgten die Lütten mit Unterstützung ihrer Erzieherinnen. Sie wollten sich mit einem kleinen Programm bei allen bedanken, die dafür gesorgt haben, dass sie nun eine so schöne Kita haben. Und dann bekam jeder Gast auch noch ein gebasteltes Geschenk - eine Pusteblume.

Von Edwin Sternkiker