Ahrenshagen

In der Praxis von Marion Groth in Ahrenshagen herrscht Andrang. Im Wartezimmer und vor dem Haus. Allein am Donnerstag Vormittag ließen sich 65 Menschen gegen Corona impfen. Für die meisten war es die dritte Corona-Impfung, die sogenannte Boosterung. Aber es gab auch den einen oder anderen an diesem Tag, der sich seine erste Spritze abholte, erzählt die Fachärztin für Allgemeinmedizin.

Für sie und ihre Kollegin Susanne Klawonn sowie die Arzthelferinnen Irene Nehmer und Manuela Knoll waren die letzten Wochen mit allen bürokratischen Hindernissen im Rahmen des „Impfzirkus“, wie es Marion Groth bezeichnet, besonders anstrengend.

Susanne Klawonn, die bisher in der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten tätig war, arbeitet seit September in der Ahrenshäger Praxis und wird diese von Marion Groth Anfang Januar kommenden Jahres übernehmen. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, wird aber als „hausärztliche Internistin“ die Patientinnen und Patienten genauso betreuen wie Marion Groth. Diese ist bereits seit fast 39 Jahren als Ärztin in Ahrenshagen tätig und kennt damit ihre Patientinnen und Patienten bestens, weiß um ihre Ängste, Sorgen und chronische Beschwerden. Dieses Hintergrundwissen ist gerade bei einer Impfung sehr wichtig.

Zahl der Erstimpfungen nimmt zu

Da sich die beiden Ärztinnen in den letzten Monaten die Arbeit teilten, konnte die „Leistungsfähigkeit“ bei den Impfungen verdoppelt werden. Allerdings war und ist die Koordination des Praxisalltags unter Corona-Bedingungen sehr zeit- und kraftaufwändig, manchmal gerät das Praxisteam auch an seine Grenzen.

Marion Groth: „Heute heißt es impfen, was irgend geht. Morgen wird der Impfstoff schon wieder rationiert, übermorgen weiß man gar nicht mehr, wie viel man von welchem Impfstoff bekommt. Mal soll man zwei Wochen im Voraus bestellen und planen, dann wieder eine Woche vorher, um dann am Ende doch nicht die Menge zu bekommen, die man eingeplant hat.“

Man müsse sich leider oft fragen, ob die, die immer wieder kurzfristig „Richtlinien“ ändern, überhaupt wüssten, wie es an der Basis zugeht. „Vielleicht sollte man den einen oder anderen Politiker einmal zu einem Tag Arbeit an der Anmeldung einer Praxis verpflichten. Wir denken, manches würde hinterher dann völlig anders gesehen“, so die beiden Ärztinnen übereinstimmend.

Bei den Impfungen werden Patientinnen und Patienten auf Termin bestellt. Schließlich ist „Corona-Zeit“ und in der Praxis sollen große „Wartegemeinschaften“ möglichst vermieden werden. Die Zahl der Impfwilligen nimmt zu, berichten die beiden Ärztinnen. Auch die der Erstgeimpften. Deren Anteil schätzen sie auf mittlerweile zehn bis zwölf Prozent. Unter denen, die in der Praxis den Piks bekommen haben, befinden sich mittlerweile auch Zwölfjährige.

Seit April wird in der Ahrenshäger Praxis geimpft

„In gegenseitiger Abstimmung und mit unwahrscheinlich geduldigen und auf der anderen Seite organisatorisch hoch geforderten Arzthelferinnen haben wir es bisher immer geschafft, allen Terminen gerecht zu werden“, berichtet Marion Groth.

Was allerdings dahinter stecke, um das hinzubekommen, werde leider oftmals nicht gesehen. Umso unverständlicher sei für sie und ihr Team die oft mehr als fordernde Art der letzten Zögerer, die „nun aber sofort“ ihre erste Impfung verlangen und dann regelrecht beleidigt seien, wenn ihnen kein zeitnaher Termin angeboten werden kann. Aber es sei genug Zeit gewesen, so die 66-Jährige. „Seit April impfen wir und wer so lange braucht zum Überlegen, der muss halt am Ende manchmal lange warten.“

Trotzdem versuche man, jedem entgegen zu kommen. Schließlich zähle jeder Geimpfte, nicht nur zu seinem eigenen Schutz. „In jeder Familie gibt es doch Menschen, die älter sind, chronisch krank, deren Immunsystem nicht so gut reagiert. Sich impfen lassen, das bedeutet doch auch, etwas von der Fürsorge, die man als Kind selbst erfahren hat, zurückzugeben. Und wir haben auch Kinder, kleine Kinder, die durchaus eine Lungenentzündung in der Infektion entwickeln. Auch ihnen gegenüber haben Erwachsene eine Schutzverpflichtung“, finden die beiden Ärztinnen.

Von Edwin Sternkiker