Ahrenshoop

Drei Tage dauert es, bis 49 Pappeln entlang der Ortsdurchfahrt in Ahrenshoop gefällt sind. Vier Stunden dauert es, bis Stämme, Äste und Zweige zu Holzhackstücken verarbeitet sind. Eine bislang nie da gewesene Maschine aus Nordrhein-Westfalen soll das erledigen können. Am Mittwoch soll die Fällaktion am Ortsausgang in Richtung Born abgeschlossen sein. Die Pappeln werden innerhalb der nächsten zwei Wochen geschreddert. Es handelt sich bei der Aktion um eine Maßnahme des Küstenschutzes.

Kaum zu glauben, stehen die Bäume doch an der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt hinter Deich und Dünen. Es sind die Wurzeln der Bäume, die sich etwa einen halben Meter unter der Oberfläche in Richtung Küste vorgearbeitet haben. Den Deich in dem Bereich haben die Wurzeln längst durchdrungen. Aufgeplatzter Asphalt des Radweges auf der Deichkrone zeugt von der unterirdischen Wachstumsaktivität.

Baum fällt

Um den Deich als Küstenschutz zu erhalten, ist die Entscheidung gefallen: Die Bäume müssen weg. Der Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU) hatte bereits vor Wochen über die bevorstehende Maßnahme informiert.

49 Pappeln an der Ortsdurchfahrt in Ahrenshoop werden gefällt – eine Maßnahme des Küstenschutzes. Quelle: Timo Richter

Am Montag hat die nun mit einem „scharfen Start“ begonnen, wie Jens-Peter Meyn, Inhaber des gleichnamigen Landschaftspflegedienstes, sagt. Schon bis zum heutigen Mittwochabend soll die letzte Pappel in dem Bereich gefallen sein. Voraussetzung ist, dass die Technik mitspielt.

Autos werden gebremst

Das Fällen der an die 20 Meter hohen Pappeln direkt an der Ortsdurchfahrt ist einigermaßen spektakulär. Damit die Bäume nicht auf die Straße krachen, werden sie mit einem an einem Traktor befestigten Stahlseil in Fallrichtung Deich gezogen. Der Abschnitt ist vorsorglich gesperrt worden, während einer Fällaktion wird auch der Autoverkehr auf der Ortsdurchfahrt gestoppt.

49 Pappeln an der Ortsdurchfahrt in Ahrenshoop werden gefällt – eine Maßnahme des Küstenschutzes. Quelle: Timo Richter

Das klappt laut Jens-Peter Meyn ganz gut, nur wenige neugierige Urlauber und noch weniger neugierige Einheimische würden die eigens installierte Ampel ignorieren. Neun von zehn Ampelignoranten seien Urlauber, dazu komme der neugierige Einheimische.

Gefahrenquelle

Was passiert genau in dem Abschnitt? 49 Pappeln werden gefällt. Die sind nicht krank, es fallen bei Stürmen nicht überdurchschnittlich viele Zweige herab. Aber die Wurzeln dringen durch den Deich, laut Jens-Peter Meyn gleichbleibend unter der Oberfläche.

49 Pappeln an der Ortsdurchfahrt in Ahrenshoop werden gefällt – eine Maßnahme des Küstenschutzes. Quelle: Timo Richter

Also folgen die Wurzeln dem Deich, sie steigen an, wachsen seeseitig auch wieder in die Tiefe. Durchwurzelt wird so jedenfalls der Deich. Und jeder durchquerende Wurzelgang ist eine Gefahrenquelle. Denn bei Hochwasser könnte Wasser in den Deich eindringen und diesen unterspülen.

Problematisches Wurzelwachstum

Da will das Ostseebad auf Nummer sicher gehen und lässt die lästigen Pappeln fällen. Einst wurden die eh nur gepflanzt, um kurzfristig einen gewissen Schutz zu bekommen. Mittlerweile werden die Bäume vielerorts als Problembäume eingestuft.

Während sich die Wurzeln in Richtung Deich und Strand erstrecken, ist die Wuchsrichtung eine ganz andere. „Die Bäume gehen in Richtung Straße.“ Wind und Wetter mögen das verursacht haben. Der Fällaktion steht das entgegen. Mit einem Stahlseil werden die Bäume in Richtung gebracht. Mit einem leichten Seil wird der Anfang gemacht, um das schwere Stahlseil in hohe Astgabeln zu ziehen.

Und wenn die Pappeln erst einmal umgeworfen sind, werden sich andere Bäume entlang der Straße besser als je zuvor entwickeln. Es geht um die straßenbegleitenden Bäume aufseiten der Bebauung.Die standen bislang im Schatten der Pappeln. Die werden sich laut Einschätzung von Jens-Peter Meyn künftig besser entwickeln.

Von Timo Richter