Ahrenshoop

Droht diesem Haus im Hafenweg in Ahrenshoop tatsächlich der Abriss, wie es auf einem großen Plakat prangt? Das erst einmal nicht, aber genutzt werden darf das einstige Fischerhaus aus der Zeit um 1780 nicht. Mit einer Online-Petition – rechtlich nicht bindend – will Bauherr Stephan Melcop das sanierte Haus retten. Was ist geschehen?

Stephan Melcop, Orthopäde aus Berlin, hat bereits das direkt benachbarte Boddenhaus hochwertig saniert. Um das Haus mit einigen Ferienwohnungen vor ungewollten Aktivitäten auf dem Grundstück des benachbarten Fischerhauses zu schützen, hatte er das marode Gebäude erworben und es grundlegend saniert.

Sanierung ohne Bauantrag

Geschehen ist das ohne Bauantrag. Zwar hätten Architekt und Bauleitung versucht, von der Genehmigungsbehörde ein Okay für die Arbeiten zu bekommen. Doch dort könne nichts beantragt werden, zitiert Stephan Melcop die mitgebrachte Antwort seitens der Bauverwaltung. Nach der aktuellen Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommerns könne es keine Baugenehmigung geben. Also wandte er sich dem Ziel zu, das Gebäude wieder bewohnbar zu machen, ohne die Kubatur zu verändern, ohne amtlichen Segen.

Die Arbeiten sind inzwischen weitgehend abgeschlossen. „Sehr viel Geld“ hat der 66-Jährige aus Berlin in das Vorhaben gesteckt. So viel, dass er selbst von „wirtschaftlichem Unsinn“ spricht. Aber das vermutlich älteste Fischerhaus im Ahrenshooper Ortsteil Althagen sei schon für viele Künstler, darunter auch der Begründer der Künstlerkolonie, Paul Müller-Kaempff, Motiv für deren Werke gewesen.

Stabile Balken erhalten

Einfach war die Sanierung nicht. Vor allem der Dachstuhl erwies sich als besondere Herausforderung. Mit seinem Alter von rund 250 Jahren und nach diversen Umbauarbeiten zu DDR-Zeiten wurde der Dachstuhl größtenteils erneuert, um die erforderliche Stabilität zu garantieren. Entgegen anderslautender Darstellungen in dem Ort „sind durchaus stabile Trägerbalken erhalten worden“, wie Stephan Melcop sagt.

Die Rechnung hat der Bauherr allerdings ohne die Kommune gemacht. Die erkannte in dem Projekt gleich verschiedene Fehler. Der erneuerte Dachstuhl ist dabei nur ein Thema. Beklagt wird auch die Dacheindeckung mit Rohr. Diese weiche Dacheindeckung sowie der „massive Eingriff in die Statik“ haben laut Bürgermeister Benjamin Heinke (CDU) dazu geführt, dass der Rahmen der verfahrensfreien Instandsetzungsarbeiten verlassen worden sei. „Dies kommt der Neuerrichtung eines Gebäudes gleich.“ Außerdem wurde das bestehende Einfamilienhaus zu zwei Ferienwohnungen umgebaut und die Nutzung entsprechend geändert. „Dabei handelt es sich ebenfalls um baugenehmigungspflichtige Baumaßnahmen.“

Die Summe der Formfehler aufseiten der Bauherren kann laut Ahrenshooper Bürgermeister auch einen Abriss des Gebäudes nach sich ziehen. Die Kommune „bedauert die aktuell bestehenden Umstände um dieses historische Gebäude sehr“. Gleichwohl kritisiert Benjamin Heinke, dass „bestehendes und in diesem Fall missachtetes Baurecht durch eine öffentliche Petition“ versucht werde zu rechtfertigen oder gar zu umgehen. Er stehe zu der Anzeige, die Gemeinde werde in Bauangelegenheiten „schon so oft verarscht“. Das Vorgehen Stephan Melcops bezeichnete der Bürgermeister als naiv.

Hoffnung auf Erhalt bleibt

Der Bauherr gibt selbstkritisch zu, vielleicht blauäugig gehandelt zu haben. Zwar sei nach gegenwärtigem Stand der gesamte Bestandsschutz verloren. Allerdings gebe es inzwischen Signale vonseiten der Genehmigungsbehörde, dass der Zustand durch eine feste Dacheindeckung geheilt werden könne, so Stephan Melcop. Für ihn und seine Frau, aber auch für den Ort sei das ein trauriges Ergebnis. „Insgesamt ist die Situation für uns nicht nachvollziehbar, insbesondere im Hinblick auf die von der Gemeinde unterstützten Aktionen zum Erhalt des Kleinhempel-Hauses.“ Dort droht ebenfalls ein Abriss, weil auf dem Grundstück Ferienunterkünfte entstehen sollen. Es wurde versucht, das Haus unter Denkmalschutz zu stellen. Dem Bürgermeister hält der Berliner Scheinheiligkeit vor, weil Benjamin Heinke wisse, dass für das Gebäude kein Bauantrag gestellt werden könne.

Ganz aufgeben möchte Stephan Melcop den Erhalt des Rohrdaches nicht. Im Zusammenhang mit der Petition habe sich ein Fachmann bei ihm gemeldet, der von brandhemmenden Beschichtungen für Rohrdächer zu berichten wusste. Außerdem könnte auch eine Sprinkleranlage verbaut werden. In Sachen Nutzung weist der Bauherr darauf hin, dass das Gebäude zu DDR-Zeiten sehr wohl als Ferienhaus genutzt worden sei. „Ich habe die Hoffnung, dass das Haus irgendwie bleibt. Wir wollten nur das Beste für das mittelalterliche Gebäude.“

Von Timo Richter