Ahrenshoop

Erst die Pappeln im Weg zum Hohen Ufer, dann etliche Pappeln entlang der Ortsdurchfahrt in Richtung Born, nun die ersten Pappeln nahe des Einkaufszentrums – das Fällen der Bäume in dem Künstlerort geht weiter. Auch die noch stehenden Pappeln zwischen dem Kunstmuseum und dem Einkaufsmarkt in Ahrenshoop werden noch fallen, wie Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU) während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter sagte.

Nach kräftigem Wind hätten sich immer wieder kleine Äste und größere Zweige auf der Straße wiedergefunden, sagte der Bürgermeister auf Nachfrage. Die Hybridpappeln seien zudem nicht mehr standsicher. Es werde eine Ersatzpflanzung geben, so Benjamin Heinke. Es müsse allerdings noch abgestimmt werden, welche Baumart die Pappeln ersetzten werde.

Fällaktion als Küstenschutz

Die Fällaktion im Weg zum Hohen Ufer erfolgte vor zwei Jahren. Knapp 60 Pappeln und eine Handvoll Birken wurden damals im Zusammenhang mit der Verkehrssicherungspflicht gefällt. Unumstritten war das Vorhaben seinerzeit nicht. Während Anlieger oftmals Schäden durch herunterfallende Baumteile an ihren Gebäuden fürchteten, bangten andere um den Charakter des Weges zum Hohen Ufer. Die gefällten Bäume standen allesamt im öffentlichen Raum.

Küstenschutz war im vergangenen Jahr der Grund für die Abnahme von annähernd 50 Pappeln in einem nördlichen Abschnitt der Ortsdurchfahrt. Die Wurzeln der Bäume hatten sich bis in den Deich vorgearbeitet und hätten bei weiterem Wachstum dessen Schutzfunktion beeinträchtigt.

Von Timo Richter