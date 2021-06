Kostenlos bis 10:00 Uhr Jazzfest: Das war am Wochenende in Evas Sommergarten in Ahrenshoop los

Die Kurverwaltung des Ostseebades Ahrenshoop hatte eine Light-Variante des beliebten Jazzfests organisiert. Für eine Band war die Bühne zu klein. Die Abendkonzerte der Light-Variante des Ahrenshooper Jazzfestes waren gut besucht. So war es vor Ort.