Ahrenshoop/Born

Nördlich von Ahrenshoop haben am Donnerstag die Arbeiten zur Verstärkung des Seedeiches begonnen. Grund ist eine Änderung bei der Konzeption des Küstenschutzes für den Westdarß. Erforderliche Aufspülungen passen demnach nicht zu den Zielen des Nationalparks. Um Platz für die Deichverbreiterung zu schaffen, werden in einem Streifen zwischen Deich und Küstenschutzdüne Bäume gefällt. „Das ist ein schmerzhafter, aber nicht zu vermeidender Eingriff“, sagt der Leiter der Nationalparkverwaltung, Gernot Haffner.

Gut zwei Kilometer in das Schutzgebiet hinein, inklusive einer Unterbrechung in einem Dünenbereich, wird der Deich um wenige Meter verbreitert und erhält ein neues Profil. Die Seite zur Ostsee hin wird künftig deutlich flacher ansteigen. Analog zu den im Schnitt 14 Meter hohen Deichen an der Nordseeküste soll sich Wellen auf dem flach ansteigenden Deich auslaufen. Außerdem bietet das Profil den Wellen weniger Angriffsfläche zur Unterspülung des Schutzwalls.

Sandaufspülung künftig passé

„Bisher besteht das Küstenschutzsystem aus Strand, Landesküstenschutzdüne und Deich. Bei Eintritt einer sehr schweren Sturmflut, der sogenannten Bemessungssturmflut, wird die Düne planmäßig abgetragen. Der Deich übernimmt nur in den letzten Stunden der Sturmflut die Schutzfunktion. Damit dieses System funktioniert, müssen Sandverluste regelmäßig mit künstlichen Sandaufspülungen ausgeglichen werden“, erläuterte der für den Küstenschutz zuständige Minister Till Backhaus (SPD).

„Da Aufspülungen mit den Zielen des Nationalparks aber schwer vereinbar sind, haben sich meine Mitarbeiter aus dem Natur- und Küstenschutz auf eine andere Lösung verständigt“, so der Chef des Ministeriums für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt. „Ziel ist es, zukünftig keine künstlichen Sandaufspülungen im Bereich des Nationalparks mehr durchzuführen. Da die Düne in den nächsten Jahren somit schmaler wird, muss zukünftig der Deich den Sturmflutschutz gewährleisten und muss daher verstärkt werden.“

Bei dem Küstenabschnitt handelt es sich laut Gernot Haffner um jenen mit der höchsten Dynamik. In dem Bereich seien in der Vergangenheit Aufspülungen erforderlich gewesen – nicht immer von Erfolg gekrönt. Zuletzt hatte ein Hochwasser große Teile einer neu aufgespülten und profilierten Küstenschutzdüne wieder weggerissen. Diese Verluste sollen künftig nicht mehr ausgeglichen werden.

Böschung wird abgeflacht

Das heißt im Einzelnen: Zur Verstärkung des Seedeichs wird die seeseitige Böschung weiter abgeflacht und neu abgedichtet. Durch die Abflachung der seeseitigen Böschung entsteht dem Minister zufolge eine zirka vier bis fünf Meter breite zusätzliche Aufstandsfläche des Deiches. Bäume in diesem Bereich, müssen entfernt werden.

In Höhe des Parkplatzes Vordarß ist Schluss: Radfahrer werden über den Werre-Polder umgeleitet. Quelle: Timo Richter

Als Ausgleich für den Verlust werden Waldkompensationspunkte eingesetzt, die bei der Anpflanzung neuer Bäume, allerdings nicht auf dem Darß, entstehen. Während der Bauausführung werden auch Amphibienschutzzäune aufgestellt und Ersatzhabitate geschaffen. Für die Zeit der Bauarbeiten werde der auf dem Deich befindliche Fahrradweg gesperrt. Es werde aber eine Umleitung mit entsprechender Beschilderung eingerichtet. Radler werden bereits in Höhe der Reha-Klinik in Ahrenshoop über befestigte Wege auf den Werre-Polder umgeleitet. Spätestens in Höhe des Parkplatzes Vordarß ist mit der Durchfahrt in Richtung Nationalpark Schluss.

Bund trägt Großteil der Kosten

Bauherr für den rund 1800 Meter langen Bauabschnitt ist das Land Mecklenburg-Vorpommern. Die Baumaßnahme wird vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg realisiert. Bis Ende Februar 2022 werden Till Backhaus zufolge zunächst die Holzungs- und Rodungsarbeiten durchgeführt. Die gesamte Maßnahme soll bis August vollendet werden.

Die Verstärkung des Deichs kostet Angaben aus dem Ministerium zufolge rund 3,9 Millionen Euro. An der Finanzierung beteiligt sich der Bund mit 70 Prozent im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“, 30 Prozent werden durch das Land Mecklenburg-Vorpommern aufgebracht.

Von Timo Richter