Ahrenshoop

Erst hat die Gemeindevertretung einen Zwei-Millionen-Kredit beschlossen, damit das Ostseebad ein 4000 Quadratmeter großes Grundstück im Kirchnersgang erwerben kann. Inzwischen hat die Kommune das Filetstück vis-à-vis der Kurverwaltung erworben, das alte Gebäude auf dem Areal ist von der Bildfläche verschwunden.

Nun wachsen die Vorstellungen in der Gemeinde zur künftigen Nutzung des Areals in die Höhe. In dieser Hinsicht werden in dem Ostseebad keine kleinen Brötchen gebacken. Zusammen mit dem Areal der Strandhalle und dem gemeindeeigenen Gästehaus direkt daneben ergibt sich eine bald 12 000 Quadratmeter große Fläche direkt hinter der Küstenschutzdüne.

Auf der soll ein neues touristisches Zentrum für den Künstlerort entstehen, so die Vision des Bürgermeisters. Benjamin Heinke (CDU) geht von einer Investitionssumme im zweistelligen Millionenbereich aus. Nun sollen die Planungen für das Großvorhaben angeschoben werden.

Angesichts der Bedeutung des Vorhabens für das Ostseebad soll ein Architektenwettbewerb durchgeführt werden. Es gebe schon jetzt viele Gedanken, sagt der Bürgermeister.

Kleinteilige Bebauung geplant

Den Vorstellungen weichen müssen gleichermaßen das Gästehaus der Kommune sowie die Strandhalle. Auf der dann zusammenhängenden Fläche soll dann eine „kleinteilige ortstypische Bebauung erfolgen“, sagt der Bürgermeister.

Keinesfalls werde an der Stelle ein Klotz mit mehreren Etagen entstehen. Auf dem Areal soll dann nicht nur die Kurverwaltung ein neues Domizil finden, auch die Bibliothek soll aus dem Haus im Käthe-Miethe-Weg in das neue Gebäudeensemble umziehen.

In das Gesamtvorhaben soll auch der derzeitige Sitz der Kurverwaltung einbezogen werden. Denkbar ist auch die Umwidmung des strandnahen Abschnitts des Kirchnersgangs zu einer autofreien Zone. Die Entwicklungsfläche in dem Künstlerort würde sich dadurch noch weiter vergrößern.

Der Kommune gehört zudem die Alte Schule, in der unter anderem eine Galerie ihre Adresse hat. Außerdem ist darin der Sitz der Ahrenshooper Kunstauktionen GmbH. Dieses Gebäude soll aber nicht angetastet werden.

Neuer Tagungsraum für Gemeindevertretung

Entstehen soll in diesem Zusammenhang ein Veranstaltungsraum mit moderner Ton- und Lichttechnik. Dazu soll es einen weiteren Raum geben, in dem dann auch die Gemeindevertretung tagen kann – dann ebenerdig mit einem behindertengerechten Zugang. Das ist bislang nicht der Fall. Die Sitzungen finden im Schulungsraum der freiwilligen Feuerwehr statt. Der Raum oberhalb der Fahrzeughalle ist aber nur über eine Treppe zu erreichen.

Nach Umzug der Bibliothek verfüge Ahrenshoop über ein „sehr schönes“ freies Haus. Dem Bürgermeister zufolge ist die Einrichtung von bis zu vier Wohnungen in dem Gebäude denkbar. Zuletzt hat sich gezeigt, dass neuer Wohnraum, der in allen Orten auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst dringend benötigt wird, zumeist nur durch Aktivitäten der Kommunen entsteht.

So baute das Seeheilbad Zingst vor Jahren knapp 60 Mietwohnungen auf eigene Rechnung, weil sich kein Investor für das Vorhaben fand. Es entstand aber auch privat gebauter Wohnraum, etwa über der Filiale einer Drogeriekette in der Hafenstraße. Wustrow baute zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt acht Wohnungen und Ahrenshoop selbst hatte bereits in der Fulge ein altes Gebäude durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt – mit einer Investition von deutlich mehr als einer Million Euro.

Das ehrgeizige Vorhaben zählt in dem Künstlerort zu dem Ansinnen, dass Ahrenshoop bis zum Jahr 2050 nachhaltig sein soll.

Von Timo Richter