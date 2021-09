Ahrenshoop: Die Spannung beim Zeesenfischen kommt zum Schluss

Ahrenshoop

Zum jährlichen Zeesenfischen im September hatte für ein Wochenende der Althäger „Verein der Zeesner“ seine Mitglieder und Freunde eingeladen. Gegründet worden ist er vor fast 20 Jahren zwecks Bewahrung dieser speziellen Technik der Treibzeesenfischerei mit Grundschleppnetzen, die mittlerweile den Status des immateriellen Kulturerbes erlangt hat.

Nachdem die Besatzung komplett ist und der Motor läuft, legt das weitgehend originalgetreu erhaltene Zeesboot Pru.7 „Paula“ der Pruchtener Fischerfamilie Grählert vom Steg des Althäger Hafens ab, um Kurs auf die Mitte des Saaler Boddens zu nehmen. An der Pinne sitzt der Fischereimeister i. R. Horst Grählert (71), über das Boot verteilen sich einige Zeesbootfreunde und Wassersportler, die an einer Drift mit der traditionellen Zeese, dem wichtigsten Fanggerät der früheren regionalen Fischerei, teilnehmen möchten.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Horst Grählert hatte bereits in seiner Kindheit Großvater Paul Grählert (1900-1975) und Vater Hermann Grählert (1922-2005) beim Zeesen begleiten dürfen und ist damit einer der letzten Vertreter seiner Zunft, der es von der Pike auf erlernt hat.

Bestimmtes Drifttempo ist erforderlich

In Motorfahrt am Ausgangspunkt der Driftstrecke angekommen, legt er mit seinen langjährigen Helfern Gisbert Bauer und Bodo Schmidt das Fanggeschirr bereit und macht die Segel klar zum Setzen. Die übrigen Interessenten befinden sich mehr oder weniger im Status von Zaungästen, die hier und da mal zupacken dürfen.

Horst Grählert an der Pinne der Pru.7 „Paula“ Quelle: Volker Stephan

Weil nur ein schwacher Wind aus westlicher Richtung weht, lässt Horst Grählert neben der Fock und dem Besansegel auch das Großsegel setzen, damit das Boot beim Zeesen mit einer gewissen Mindestgeschwindigkeit treibt. Anderenfalls könnte sich das seitwärts geschleppte Netz nicht richtig öffnen oder würde sich nicht in der gewünschten Tiefe bewegen.

Um seitwärts zu driften, müssen – im Gegensatz zum Segeln – die Holepunkte der Segel von der Lee- auf die Luvseite des Bootes verlagert werden. Durch Ziehen bzw. Lockern der Schoten lässt sich sogar die Richtung einer Seitwärtsdrift beeinflussen. Natürlich muss dabei auch das Schwert, das eigentlich beim Segeln das Abdriften des Bootes verhindern soll, aufgeholt sein.

Schleppleinen öffnen das Netz

Nachdem die Segel gesetzt sind und die „Paula“ bei leider zu schwachem Wind ihre Drift begonnen hat, lassen Horst Grählert und der aus Bodstedt stammende Bodo Schmidt mit geübten Handgriffen das Netz – dem Typ nach eine Aalzeese – über die Deckskante in den Saaler Bodden gleiten. Um eine weite Netzöffnung zu garantieren, sind die Driftleinen (Schleppleinen) an den beiden entferntesten Punkten des Bootes befestigt – am festen vorderen Klüverbaum sowie am ausgeschobenen achteren Driftbaum.

Nachdem die „Paula“ in die gewollte Richtung driftet, die Zeese unter der Wasseroberfläche verschwunden ist und die Driftleinen unter Zug stehen, beginnt die Zeit des Wartens. Früher, als ein Fischer und sein Gehilfe durchgehend tage- und nächtelang fischten, hätten sie sich jetzt abwechselnd in die Koje gelegt bzw. die Drift beaufsichtigt. „Bei jeder erneuten Drift wurde dann wieder getauscht“, so Horst Grählert.

Mit den Erinnerungen des Fischers sowie Anekdoten aus der Boddenregion vergeht die Zeit sehr schnell. Zum Ende der Drift nimmt der Wind zu – so hätte er schon den ganzen Nachmittag über wehen sollen. Nicht weit entfernt driftet auf einer parallelen Strecke die BOD-M-1 „Aalfred“ von Nils Rammin. Am Zeesenfischen nimmt auch die Wus.7 „Sannert“ des Althäger Fischers Andreas Schönthier teil, ist an diesem Nachmittag aber nicht auf dem Bodden.

Spannung steigt mit Einholen des Netzes

Horst Grählert entschließt sich nach gut zwei Stunden, die Drift zu beenden. Wie schon beim Ausbringen der Zeese übernimmt er die vordere Driftleine, während Bodo Schmidt die achtere einholt. Je näher der Netzsack dem Boot kommt, umso höher steigt die Spannung an Bord. Wird es sich nach dem leeren Netz am Vormittag dieses Mal gelohnt haben?

Die Pru.7 „Paula“ nach einer Drift beim Anlegen in Althagen Quelle: Volker Stephan

Zunächst ist im Wasser nur eine Schlammwolke zu sehen – die Zeese muss wohl den Grund aufwühlen. Als schließlich der letzte Teil des Netzsackes an Bord ist, glänzt es in einem großen Krautballen silbrig. Zur allgemeinen Freude winden sich unter den vielen Kleinfischen, die sofort zurück in den Bodden dürfen, auch zwei Aale.

Nach dem Öffnen des Netzsackes versucht Gisbert Bauer, die glitschigen Tiere in eine bereitgestellte Kiste zu befördern. Weil ihm die immer wieder durch die Finger gleiten, bekommt er vom Fischer einen nützlichen Tipp, wie er sie fassen kann: „Gisbert, immer zwischen Kopf und Schwanz“.

Fangglück blieb verwehrt

Leider bleibt es während der insgesamt vier Driften der „Paula“ bei den beiden Aalen. „Irgendwie ist der Wurm drin“, sinniert Horst Grählert später über das mangelnde Fangglück und vermutet die Ursache im Zustand der 50 Jahre alten Zeese. Deren Perlonmaterial sei „zu weich“, sauge deshalb Wasser auf und sinke in den Schlamm. „Die beiden Aale hat sie dort wohl ausgegraben. Im Winter werde ich das Netz wieder imprägnieren müssen.“

Nils Rammin hatte mit „Aalfred“ mehr Glück an den drei Tagen: „Einige Aale, ein sehr großer sowie 18 bis 20 kleinere, aber maßige Zander“, berichtete er später.

Von Volker Stephan