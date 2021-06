Ahrenshoop

Dieser kleine Spaziergang durch das Ostseebad dauert zwei, drei Stunden – vielleicht vier inklusive Imbiss – und er macht wach. Ahrenshoop beweist in diesem Juni erneut, dass seine besten Tage als Ort der Kunst keinesfalls hinter ihm liegen. Drei aktuelle Ausstellungen verbinden Vergangenheit und Gegenwart so geschickt, als hätte ein kluger Kurator sie zusammen konzipiert – und den bezaubernden Fußweg von Galerie zu Galerie noch dazu.

Start ist am Kunstmuseum Ahrenshoop, an dem man auch sein Auto parken kann. Der stolze Eintrittspreis des privat erbauten Museums ist gut angelegt: Er gewährt Zugang in die Sammlung mit Werken der Gründergeneration der Künstlerkolonie, in die Sonderausstellung zu Architekturikonen, die „Nah ans Wasser gebaut“ wurden, und in die Einzelausstellung der bei Barth (Vorpommern-Rügen) lebenden Margret Middell.

Bronzeskulpturen, Gips-Entwürfe und Zeichnungen

Nur einen Raum bespielt die Künstlerin mit ihren Arbeiten. Aber was für einen! Und noch wichtiger: In welcher Perfektion! Die 80-jährige Middell hat ihre Bronzeskulpturen, kleine Gips-Entwürfe und Zeichnungen selbst arrangiert. Jede Blickachse stimmt. Dabei fallen zuerst die hohen Arbeiten am Ende des Raumes ins Auge. Je nach abgespeicherten Bildern im Kopf könnte man erschrecken: Sind das Häutungen à la Hannibal Lecter? Wer zu weniger morbiden Gedanken neigt, mag auch an Engelsflügel denken.

Ausstellungsansicht der Solo-Schau von Margret Middell – „Der Körper als Ereignis“ im Kunstmuseum Ahrenshoop Quelle: Juliane Schultz

Natürlich steht hier – der Titel „Der Körper als Ereignis“ sagt es – der Körper im Mittelpunkt. Das muss auf den ersten Blick nicht immer ein menschlicher sein. Doch umrundet man die Skulpturen, stellt sich eine gestrandete Schildkröte, ein Hund oder ein Meteorit schließlich doch als Torso heraus und zwischen den Arbeiten stellen sich Beziehungen her: Blickt der „Junge Mann“, der auch ein Römer mit Brustpanzer sein könnte, etwa mitleidig auf den geschundenen Leib („Balance“) neben ihm? Wer mit Kindern kommt, wird große Freude daran haben, festzustellen, welche Interpretationen ihr unvoreingenommener Blick hervorbringt.

Margret Middell, im Vordergrund „Balance“, dahinter „Junger Mann“, beides Bronze Quelle: Juliane Schultz

Nicht vom Untertitel abschrecken lassen

Weiter geht es unbedingt zu Fuß in den Bernhard-Seitz-Weg. Nirgendwo ist das Ostseebad idyllischer. Es ist, als hätte hier jemand die Geräusche, Architektur und Stimmung eines warmen Sommertages vor 100 Jahren konserviert. Fast zu schnell ist man im Neuen Kunsthaus Ahrenshoop mit seiner Gruppenausstellung „Momentaufnahmen der Unendlichkeit“.

Bloß nicht vom Untertitel abschrecken lassen! „Kreative Studie zum Verständnis von Nachhaltigkeit“ – mag ja sein, aber lieber nicht den sperrigen Erklärtext lesen. Einfach reingehen und die äußerst lässig zusammengestellten Arbeiten sehen.

Die Ausstellungen Margret Middell – Der Körper als EreignisBis 31. Juli 2021 im Kunstmuseum Ahrenshoop, Weg zum Hohen Ufer 36, 18347 Ahrenshoop. Eintritt für Erwachsene 10 Euro, Schüler 4 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei. Katalog zur Ausstellung 35 Euro. Geöffnet 12./13. Juni 12-17 Uhr, ab 16. Juni Mi. bis So. 12-17 Uhr. Momentaufnahmen der UnendlichkeitBis 6. September im Neuen Kunsthaus Ahrenshoop, Bernhard-Seitz-Weg 3a, 18347 Ahrenshoop. Eintritt für Erwachsene 2 Euro, für Studenten und Arbeitslose 1 Euro, kostenfrei für Kinder und Schüler unter 18 Jahren. Geöffnet Mi. bis Mo. 10-18 Uhr. Friedrich Porsdorf – Die Vermessung des AugenblicksBis 26. Juni 2021 in der Galerie Alte Schule, Dorfstraße 16, 18347 Ahrenshoop. Eintritt frei. Geöffnet Fr. bis So. 10-13 und 14-17 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 038220/66 33 0.

Da steht ein viel zu hohes Bild schräg an der Wand. Da läuft die Video-Installation „Only dead fish go with the flow“ (Nur tote Fische treiben mit dem Strom) von Pinar Öğrenci – eine sehr simple und deshalb anschauliche Verbildlichung von Zwangsumsiedlung, über die man noch ein bisschen besser nachdenken könnte, wenn es eine Sitzgelegenheit gäbe. So in der Tür stehend, könnte man leicht die Geduld verlieren, den Perlbarben beim Springen über Monitore, einem Kühlschrank und der Wand zuzusehen. Fast herzzerreißend, wie mühsam sie ihren Überlebenskampf gestalten und einfach nicht loslassen wollen.

Pinar Öğrenci, „Only dead fish go with the flow“, Multi-Kanal-Video-Installation mit Möblierung, 2017 Quelle: Juliane Schultz

Und dann ist da noch der Garten mit der Skulptur von Broder Burow, hinter der das weiße Pony vom benachbarten Bauernhof grast. Das kann sich niemand ausdenken, und doch unterstützt diese bizarre Szenerie die Idee des Künstlers: Nur so ein Fremdkörper wie die „Landmarke“sticht aus dieser Landschaft heraus und bietet damit Orientierung.

Broder Burow, Skulptur im Außenraum des Galerie-Gartens „Landmarke“ Quelle: Juliane Schultz

Eisschokolade zur Stärkung

Wer jetzt bereits Stärkung braucht, passiert auf dem Weg zur letzten Station, der Galerie Alte Schule, den Fischkaten oder das Café Pieni, das eine hervorragende Eisschokolade zubereitet. Kraft braucht es für die Bilder von Friedrich Porsdorf allerdings nicht. Die Auswahl der Ausstellung „Die Vermessung des Augenblicks“ konzentriert sich auf Bilder, die in klassischer Manier der Freiluftmalerei und – damit ganz in der Tradition der früheren Künstlerkolonie Ahrenshoop – auf Reisen an die Ostsee entstanden sind. Auch in den vergangenen Tagen wurde der 83-Jährige im Ort gesichtet, wie er mit Staffelei direkt vor dem Motiv arbeitete.

Friedrich Porsdorf, „Hafenszene in Vitte (Hiddensee)“, 2004, Acryl auf Karton, 55 x 65 cm Quelle: Robert Dämmig

Hauptdarsteller der Arbeiten sind Licht, Luft und Farbe – die Motive treten hinter die Stimmung fast zurück. Doch ein zweiter Blick lohnt sich – etwa auf den „Ersten Badetag“. Darauf rekeln sich sonnenhungrige Körper zwischen schiefen Strandhütten in der Sonne. Und da ist er wieder, der liegende Torso, den wir zuvor schon bei Margret Middell gesehen hatten.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ebenso erholungsbedürftig, aber nicht geschunden. Vielleicht deshalb schaut der Sitzende dahinter ihn auch nicht an, sondern gen Ostsee. Aber das führt jetzt wohl zu weit. Jeder Betrachter erfindet von nun an lieber seine eigene Erzählung – ausreichend Impulse dafür gab der Rundgang allemal.

Von Juliane Schultz