Ahrenshoop/Berlin

„…schön, dass Sie Karl Holfeld würdigen, bloß: Er lebt in Bad Sulza/ Thür. und nicht in Bad Sülze/MV. Mit vielen guten Wünschen und herzlichen Grüßen Ihr Friedrich Schulz Berlin“. Das schrieb der Autor und Journalist am 2. Juli 2001 nach dem Erscheinen eines Artikels der Autorin dieses Beitrags über den Maler in der Wochenendausgabe vom 30. Juni in der Ostsee-Zeitung. Die Antwort der Autorin: „Das weiß ich, lieber Herr Schulz, aber der Redakteur, der meinen Bericht verschlimmbesserte, weiß es nicht. Er kommt aus den alten Bundesländern.“

Halbinsel aus Berlin im Blick

Friedrich Schulz, der zum Schluss mit seiner Frau Anneliese in der Stillerzeile in Berlin-Friedrichshagen wohnte, hatte von dort aus alles im Blick. Er wertete die OZ aus und führte eine biografische Kartei über wichtige Personen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Anzeige

So schrieb er am 21. September 1995 nach der üblichen lieben Anrede: „in meinem Kalender steht, dass die Chefin des Darßmuseums, Frau Helene Trauschies, am 5.10.95 nun 75 Jahre alt wird. Hätten Sie nicht Lust, das Jubiläum in der OZ zu würdigen? Wäre schön, wenn das aus der Region kommen würde.“

Peter Bezdek (v.l.), Wolf-Dietmar Stock, Friedrich Schulz (Mitte), Andreas Wegscheider und Verleger Hans-Günther Pawelcik am 12. Juli 1992 zur Feier des Buches „Ahrenshoop“. Quelle: Elke Erdmann

Im selben Jahr legte er in einem langen Brief die Motivation für seinen Spürsinn dar: „Es reizt mich sehr, Schicksalen von Persönlichkeiten nachzugehen, die – ob in der MV-Boddenlandschaft geboren oder nicht – auf diese oder jene Weise mit der Region in Berührung kamen, egal, ob nur hin und wieder, kurze Zeit oder lebenslang … Im Kulturhistorischen Jahrbuch des Heimatverbandes hatte ich die Pädagogin Erne Wehnert aus Althagen am Wickel, im Herbst Georg Hülsse, als jüngste Publikation Einstein und nun habe ich den Schill im Visier. Meine Koautoren schaffen zumeist einen beträchtlichen Teil des Materials heran, was ja ebenso wichtig ist wie das Schreiben. Na ja, die Stoffe liegen ohnehin auf der Straße: Die Kunst besteht im Erkennen und Aufheben …“ Nie versäumte er es, sich zu bedanken.

Lesen Sie auch:

Ehrenbürger von Ahrenshoop

Am Freitag, 18. Dezember 2020, wäre Friedrich Schulz 95 Jahre alt geworden, er starb aber bereits am 4. Juni 2014. Drei Jahre vorher, zur 700-Jahrfeier des Ostseebades Ahrenshoop, erhielt er die Ehrenbürgerschaft „Für seine Verdienste bei der Erforschung der Ortsgeschichte der kulturell-künstlerischen Entwicklung von Ahrenshoop und seine langjährige enge Verbundenheit.“

Da Friedrich Schulz krank war, fuhren der damalige Bürgermeister Hans Götze und Kurdirektor Hartmut Schmidt zu ihm nach Hause und überreichten persönlich die Urkunde. Noch zu Lebzeiten verkaufte Friedrich Schulz an den Landkreis Vorpommern seine private Sammlung. Sie befindet sich jetzt im Archiv der Käthe-Miethe-Bibliothek Althagen.

„Ahrenshoop Künstler Lexikon“ von Friedrich Schulz, Gestaltung Hans-Günther Pawelcik. Quelle: Elke Erdmann

Es sind insbesondere zwei Bücher, die aus dem umfangreichen Werk von Friedrich Schulz herausragen. Zuerst „ Ahrenshoop“, das am 12. Juli 1992 im Kunstkaten Premiere feierte. Es ist „Die Geschichte eines Dorfes zwischen Fischland und Darß“ und erschien im Verlag Atelier im Bauernhaus Fischerhude. Die Herstellung und Gestaltung übernahm Hans-Günther Pawelcik. Herausgeber war Andreas Wegscheider, seit 1984 Inhaber der Bunten Stube.

Friedrich Schulz schreibt darin: „Die Fischländer und Darßer waren einerseits weltoffene, weitgereiste und lebenserfahrene Männer, andrerseits waren sie nicht weniger konservativ als die an ihre Scholle gebundenen Bauern, deren Fixpunkt der Kirchturm und deren Horizont die Ackergrenze waren.“ Das Ahrenshoop-Buch schmückt eine historische Postkarte mit dem Blick vom Hohen Ufer nach Ahrenshoop.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sieben Jahre Forschung

Das zweite, umfangreichere Buch ist das „ Ahrenshoop Künstler Lexikon“. Es erschien nach fast siebenjähriger Forschungsarbeit 2001 im selben Verlag vom selben Gestalter. Der Umschlag springt wegen der Kontraste sofort ins Auge. Vorn befindet sich ein gespiegelter Ausschnitt des romantischen Gemäldes „Weiter Blick über das Dorf mit Ziegenhirten und Fischern“, 1897, von Paul Müller-Kaempff und darunter das feurige expressionistische Bild „Segelschiffe im Hafen“, das Erich Heckel 1911 in Prerow malte.

Das Lexikon enthält eine Kurzbiografie des Autors Friedrich Schulz, der zunächst nach der Volksschule Industriekaufmann lernte. Von 1959 bis 1990 arbeitete er als Journalist beim Fernsehen der DDR. Erste Berührung mit der hiesigen Region hatte er auf dem Flugplatz in Pütnitz bei Damgarten, wo er 1943 zum Reichsarbeitsdienst einberufen wurde.

Im Künstler-Lexikon schreibt Friedrich Schulz: „Wir betrachten es als eine erstmalige biografische Bestandsaufnahme, wissend, dass die Zahl der hier tätig oder zu Gast gewesenen Künstler größer ist, als bisher recherchiert wurde.“ Die enorme Leistung des Autors ist ein gutes Fundament für eine zu überarbeitende Neuauflage.

Von Elke Erdmann