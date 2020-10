Ahrenshoop

„Ich trug ein Olympiafähnchen als Erkennungsmarke, so dass mich meine Leute ohne Schwierigkeiten fanden. Es rauschte mir in den Ohren: Jetzt betrittst du zum ersten Mal isländischen Boden, verheißenes Land.“ Das schrieb Erne Wehnert am 7. November 1936 aus Reykjavik nach Deutschland.

Ihr ist jetzt im Projektraum des Kunstmuseums Ahrenshoop die Sonderausstellung „ Erne Wehnert – unsere außergewöhnliche Lehrerin“ gewidmet.

Ahrenshooper Gemeinschaftsprojekt

„120 wäre sie am 27. September gewesen“, sagt Astrid Beier, Lehrerin in Rente. Sie kam 1966 nach Althagen, als Erne Wehnert nur noch einige Stunden unterrichtete, und lebt noch heute im Schulweg in der ehemaligen Lehrerwohnung. „Alles, was ich über Erne Wehnert hatte, habe ich gesichtet, in Papierform und digital ins Archiv nach Ahrenshoop gegeben.“ Das war sozusagen der Grundstock für die Ausstellung.

Die Idee dazu entstand am Käthe-Miethe-Stammtisch in „Malchens Café“ in Althagen. Klaus Czerwinski, pensionierter Hauptmeister der Polizei und Kurator, nahm die promovierte Lehrerin Helga Konow und die medizinisch-technische Assistentin Britta Meyer-Grove mit ins Boot.

Klaus Czerwinski in der von ihm kuratierten Ausstellung über Erne Wehnert. Quelle: Elke Erdmann

Czerwinski wurde die ersten zwei Jahre in Ahrenshoop und die folgenden zwei Jahre in Althagen beschult und spielte unter der Regie seiner Lehrerin Theater. Er hat die handschriftlichen Aufzeichnungen für das Kapitel „Schule am Meer“ und „ Island“ durchgelesen und für die Ausstellung aufbereitet, die Stellwände gebaut und 18 Zeitzeugen interviewt, die in seinem Film zu Wort kommen. Dieser läuft in einem Loop und gibt ein interessantes Kaleidoskop.

Schlesien , Ostfriesland , Island , Fischland

Erne Wehnert wurde in Königshütte in Schlesien als zweites von acht Kindern geboren. Sie besuchte die Volksschule, das Lyzeum sowie das Oberlyzeum in Breslau und erwarb am Lehrerseminar die Lehrbefähigung für Lyzeen, Mittel- und Volksschule. Prägend für sie war ihre Tätigkeit von 1926 bis 1934 im Landerziehungsheim „Schule am Meer“ auf der ostfriesischen Insel Juist als Sprachlehrerin für Englisch und Latein mit der Befähigung zum darstellenden Spiel sowie Ausbildung im Segeln und Rettungsschwimmen. In dieser Zeit erwarb sie das Steuermannspatent für große Fahrt.

Nach Island begann ihre Reise am 5. Oktober 1936 von Hamburg an Bord der „Godafoss“ nach Reykjavik. „Von der isländischen Sprache kann ich freilich noch kein Wort; ich habe auch kein Lexikon.“ Ihrem ersten Islandgruß folgten viele Briefe, in denen sie über ihr abenteuerliches Leben schreibt. Fern von der Hauptstadt, dort, wo sie weiter nach Norden, „gerutscht“ war, „das echte Island erwischt“ hatte und bis 1940 auf verschiedenen Höfen schwer arbeitete.

Das Kunstmuseum Ahrenshoop. Quelle: Anika Wenning

Was für eine anspruchsvolle Lehrerin, die sich nicht schonte, kam da endlich 1946 auf das Fischland, um die Schule zu reformieren. Sie konnte reiten, segeln, Schlittschuh laufen, Theater inszenieren. Und das machte sie bereits ab 1947 regelmäßig mit ihrer „Fischländer Spielschar“. Die Märchenfotos in der Ausstellung dokumentieren ein reiches kulturelles Leben. Etliche Aufnahmen stammen von der Wustrower Fotografin Marianne Grove, deren Tochter Britta auch mitspielte.

Einige Fotos zeigen die Wandbemalung in den Klassenräumen, die von den ansässigen Künstlern Arnold Klünder und Georg Hülsse gestaltet wurden. Wer als Kind in solch einem Umfeld lernen durfte, muss sich glücklich schätzen. Alljährlich ist von Erne Wehnert die Rede, wenn zum Kindertag in Ahrenshoop der von ihr kreierte Bändertanz vorgeführt wird.

Wie? Das ist in der Ausstellung zu sehen und zu lesen, die noch bis zum 6. Dezember im Ahrenshooper Kunstmuseum zu sehen ist.

Von Elke Erdmann