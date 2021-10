Ahrenshoop/Ribnitz-Damgarten

Sie sind einer der neuen Trends in Sachen Mobilität. In zumeist Großstädten, aber auch immer öfter im ländlichen Bereich sind Menschen mit sogenannten E-Scootern unterwegs. Die Tretroller mit Elektroantrieb erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Doch offenbar kann man mit den vergleichsweise harmlos wirkenden Vehikeln auch ganz schön Ärger bekommen, wie zwei Männer in Ahrenshoop nun feststellen mussten.

In Ahrenshoop waren die beiden polnischen Staatsbürger von der Polizei gestoppt worden. Sie waren am vergangenen Freitag gegen 23 Uhr auf einem Radweg unterwegs. So weit, so problemlos. Doch es fehlte etwas ganz Entscheidendes.

Geldbuße bei fehlendem Versicherungsschutz

Denn für Elektro-Scooter gelten auch in Deutschland strenge Regeln. Eine davon besagt, dass bestimmte E-Scooter ein Kennzeichen bzw. eine Versicherungsplakette benötigen. Das kleine blaue Kennzeichen hatten die beiden bzw. ihr Fahrzeug nicht. Da dies eine Ordnungswidrigkeit darstellt, müssen sie nun ein Bußgeld zahlen.

Das sind dann in der Regel 40 Euro. Tatsächlich sind Elektro-Scooter, so sie denn eine Straßenzulassung haben und schneller als 6 km/h fahren können, versicherungspflichtig. Man muss also, wie beim Auto, eine Haftpflichtversicherung abschließen. Manche Elektro-Fachmärkte bieten den Abschluss einer solchen Versicherung gleich vor Ort an, sodass man die blaue Plakette gleich im Geschäft anbringen kann.

Straßenzulassung nur bis 20 km/h

Es gibt aber auch E-Scooter ohne Straßenzulassung. Mit denen darf man nicht im öffentlichen Straßenverkehr fahren. Wird man dort aber erwischt, kostet das dann mal eben 70 Euro.

Geregelt ist, dass E-Scooter nur bis zu einer maximalen Geschwindigkeit von 20 km/h eine Straßenzulassung erhalten. Kann der Elektro-Roller schneller fahren, ist der Gebrauch nur auf privatem Grund zulässig. Im Zweifel gibt die Betriebsanleitung Aufschluss über die zu beachtenden Regeln.

Von Robert Niemeyer