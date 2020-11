Ahrenshoop

Dicke Brocken mussten in diesem Jahr im Ahrenshooper Haushalt „verdaut“ werden: der Kauf eines großen strandnahen Grundstücks für zwei Millionen Euro, der Bau eines Wohnhauses für rund 1,2 Millionen Euro oder die Extra-Tilgung in Höhe von einer Million Euro für einen schon länger laufenden Kredit.

Im kommenden Jahr sollen die Investitionen deutlich geringer ausfallen. Als erste Kommune im Bereich des Amtes Darß/Fischland haben die Gemeindevertreter des Ostseebades am Dienstagabend den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen.

Größere Bewegung in den Etat werden der Verkauf eines sowie der Kauf eines anderen Grundstücks bringen. Rund 200 Quadratmeter will die Kommune zum Bodenrichtwert von 880 Euro je Quadratmeter veräußern. Baurecht, so Bürgermeister Benjamin Heinke werde es dort nicht geben. Gleichzeitig ist die Kommune scharf auf eine innerörtliche Fläche. Die hat das Ostseebad bereits gepachtet, will sie aber nun kaufen.

Hohe Ausgaben für die Feuerwehr

Vergleichsweise gering fallen die geplanten Kosten in Höhe von rund 5000 Euro für die Erneuerung von Piktogrammen auf den Radwegen entlang der Ortsdurchfahrt aus. Und weil auch die Ausstattung der freiwilligen Feuerwehr mit der Entwicklung Ahrenshoops mithalten soll, ist für das kommende Jahr erst einmal die Anschaffung von Gerätschaften für existierende Einsatzfahrzeuge vorgesehen.

Zudem soll die Ausrüstung der Kameraden beispielsweise mit Spezialwerkzeugen erweitert werden. Mittelfristig steht der Ersatz eines Löschgruppenfahrzeugs, Baujahr 2003, auf dem Zettel. Im kommenden Jahr sollen knapp 65 000 Euro in die Feuerwehr des Ostseebades investiert werden.

Auch die Totenruhe liegt den Gemeindevertretern am Herzen. Nach jahrelanger Verzögerung soll nun der Zaun rund um den Friedhof – inklusive einer Optionsfläche nach einem Grundstückstausch – so erneuert werden, dass sich künftig keine Wildschweine auf dem Areal am Schifferberg tummeln können. Im Plan für das kommende Jahr stehen dafür 10 000 Euro bereit.

Hebesätze wurden nicht angetastet

Nicht angetastet haben die Planer des Haushaltes die Hebesätze für die Abgaben von Grundstücken oder der Gewerbesteuer, die eins zu eins den Kommunen zugutekommt. Gerade Letztere ist laut Benjamin Heinke angesichts der Folgen der Corona-Krise „ein sensibles Thema“. Mit einem Hebesatz von 330 liegt das Ostseebad deutlich unter dem Landeschnitt im Bereich zwischen 360 und 380 von hundert.

Laut des Bürgermeisters lasse sich derzeit keine sichere Prognose für geringere Einnahmen erstellen. Benjamin Heine sieht allerdings sichere Gewerbesteuereinnahmen. Von Unternehmern im Ort höre er aktuell zwar viele Klagen, vernimmt aber auch einen bestimmten Optimismus von Gewerbetreibenden in dem Ostseebad. Größte Sorge derzeit ist, wie stark die Unternehmen im Ort tatsächlich sind.

Höhere Amtsumlage akzeptiert

Spezielles Thema ist die Amtsumlage. Als kleinste Kommune im Bereich des Amtes Darß/Fischland muss Ahrenshoop im kommenden Jahr rund 425 000 Euro für die Verwaltungsarbeit aufbringen. Das sind etwa 7000 Euro mehr als ein Jahr zuvor.

Aufgrund der Wirtschaftskraft Ahrenshoops muss das Ostseebad den zweithöchsten Beitrag der zugehörigen Kommunen ans Amt überweisen. „Gute Verwaltungsarbeit kostet“, so der Ahrenshooper Bürgermeister. Zuletzt konnten im Amt länger unbesetzte Stellen neu besetzt werden.

Trotzdem: Ein Ausgleich der Defizite in beiden Etat-Abteilungen konnte nur durch einen Griff ins Ersparte erfolgen. Mit dem letzten offiziell geprüften und bestätigten Haushalt hat das Ostseebad rund 8,5 Millionen Euro auf der hohen Kante. Der Ausgleich war darum nicht sonderlich problematisch.

Bekenntnis zu Amtsverwaltung

Als „Meisterleistung“ seitens der Verwaltung bezeichnete es Roland Fischer (Wählergemeinschaft Förderkreis Ahrenshoop). Der Bürgermeister sah in dem Haushalt ein klares Bekenntnis des Ostseebades zum Amt Darß/Fischland. Der Etat wurde einstimmig beschlossen.

Von Timo Richter