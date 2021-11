Ahrenshoop: Granate am Hochufer entdeckt

Ahrenshoop

Ein Spaziergänger staunte am Sonntag wahrscheinlich nicht schlecht, als er unterhalb des Hochufers zwischen Wustrow und Ahrenshoop unterwegs war. An dem schmalen Küstenstreifen entdeckte der Passant gegen 11.10 Uhr eine Granate.

Munitionsbergungsdienst gefordert

In Ahrenshoop ist eine Granate angespült worden. Quelle: Polizei

Sofort wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich ab und informierten den Munitionsbergungsdienst. In der Granate habe sich nach Angaben der Polizei kein Zünder befunden. Der Munitionsbergungsdienst transportierte den gefährlichen Fund ab.

Immer wieder werden Sprengkörper an der Ostseeküste gefunden. Vor etwa zwei Wochen hatte in Höhe des Leuchtturms Darßer Ort nahe Prerow die Besatzung des Seenotrettungskreuzers „Nis Randers“ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger einen im Wasser treibenden Torpedo entdeckt. Durch die Küstenwache konnte das Unterwassergeschoss in den Nothafen gezogen werden. Der Munitionsbergungsdienst sprengte den Torpedo in einem Spezialbehälter.

In Pötenitz in Nordwestmecklenburg hatten Sprengmeister Ende vergangener Woche mit einer etwas störrischen Bombe zu tun. Erst beim sechsten Versuch konnte die Splitterbombe aus dem Zweiten Weltkrieg zur Explosion gebracht werden.

Von Robert Niemeyer