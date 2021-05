Ahrenshoop: Künstlerhaus Lukas vergibt Stipendien

Ahrenshoop

Noch bis zum 31. Juli können sich bildende Künstler, Autoren, Komponisten, Tanzperformer und Kuratoren ohne Altersbegrenzung für Arbeitsaufenthalte im Stipendienprogramm des Künstlerhauses Lukas in Ahrenshoop für die Jahre 2022 und 2023 bewerben.

Das wird geboten

Vergeben werden einmonatige Aufenthaltsstipendien, zweimonatige Umweltaustauschstipendien, ein- und zweimonatige Kuratorstipendien sowie zweiwöchige Workshop-Aufenthalte für das Künstlerhaus und für die Orte seiner Austauschpartner in Nordeuropa. Es wird ein Stipendiengeld in Höhe von 1100 Euro monatlich gezahlt, vorbehaltlich der jährlichen Haushaltsbestätigungen durch das Land MV. In dieser Dotierung sind die Reisekosten inbegriffen.

Neu im Programm sind für die kommenden zwei Jahre ein jährliches Umweltaustauschstipendium mit einem neuen Partner in Norwegen. Bewerben können sich Künstler und Kuratoren ohne Alterseinschränkung mit Wohnsitz in Deutschland und allen Ländern rund um die Ostsee (Polen, Litauen, Lettland, Estland, Russische Föderation, Finnland, Schweden, Dänemark) sowie Norwegen und Island. Es werden für den Zeitraum von zwei Jahren bis zu 70 Stipendienmonate von einer unabhängigen Fachjury vergeben, deren Entscheidung bis Ende September 2021 bekannt gegeben wird.

So kann man sich bewerben

Das 125 Jahre alte denkmalgeschützte und gleichsam modern eingerichtete Künstlerhaus Lukas bietet im traditionsreichen Kunstort Ahrenshoop sechs Stipendiaten gleichzeitig gute Arbeitsbedingungen in einer landschaftlich reizvollen Umgebung. Die Austauschorte bieten unterschiedliche Möglichkeiten an.

Genauere Informationen gibt es unter www.kuenstlerhaus-lukas.de. Die Bewerbung erfolgt noch bis zum 31. Juli digital oder postalisch über die Website www.kuenstlerhaus-lukas.de/formular/?lang=de oder an: Künstlerhaus Lukas, Dorfstraße 35, 18347 Ahrenshoop.

Von OZ