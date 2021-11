Ahrenshoop

„Peter Hoffmann öffnet uns den Blick für das Schöne und weckt den Wunsch, diese Sehnsuchtsorte zu besuchen“, sagte Sandra Schröder, Leiterin des Ahrenshooper Kunstkatens. Der Leipziger zeigt anlässlich seines 80. Geburtstages 40 Bilder aus seinem umfangreichen Werk – ausschließlich Malerei in Öl auf Leinwand.

Für den Künstler gab es zur Matinee eine würdige Feier. Dafür sorgte zunächst Enkel und freischaffender Musiker Norman Daßler. Mit Gitarre und Loup-Station im Hintergrund spielte er das Stück „Don’t Know Why“ von Norah Jones und eine eigene Klangcollage mit Akkordeon. Die Familie, Freunde und ehemalige Malschüler des Künstlers begleiteten wohlwollend den Rundgang zu den Landschaftsbildern.

Erinnerungen an Prerow

Auf die Einladungskarte gelangten „Prerower Schlehenbüsche“. Die Blüten wirken wie Schnee auf den Blühsträuchern. Zu allen Jahreszeiten zieht es Peter Hoffmann in das Ostseebad seiner Kindheit, wo er glückselig war. Seine Lieblingsmotive findet der Künstler auf Fischland und Darß, in Skagen, Worpswede und im eigenen Garten. „Mich interessieren die Künstlerkolonien“, sagt der passionierte Maler und Grafiker.

Bereits mit zwölf Jahren war er drei Wochen Feriengast auf dem Darß. „Prerow – Wiederentdeckt“ titelt er sein Bild mit einem urigen Haus, das in einer großen Wiese steht. „Krabbenort/Darß“, die falunroten Häuser mit formschönen Gauben und hohen Gräsern im Vordergrund malte er 2004 am Prerow-Strom. Mit der Staffelei unter dem Arm zieht der Freiluftmaler hinaus in die Natur und arbeitet vor Ort, um das besondere Licht einzufangen. Im Atelier bessert er nach.

Faszination Weite

Die sich allzeit verändernde Steilküste auf dem Fischland malte er variationsreich in warmen erdigen Farben. Im Herbst, wenn die Sonne niedrig steht, tritt das Zerklüftete deutlich hervor. Bunt gekleidete Menschen am Spülsaum des Meeres wirken als Staffage.

Wer das Fischland kennt, ahnt den Standort des Malers, so auch vor der „Scheune Voß – Althagen“, 1997. Das halbkreisförmige Rohrdach und die Bretterwände erscheinen kontrastreich in Rot, Grün und Schwarz. Auf der Boddenseite ist es die Weite der Landschaft, die den Künstler fasziniert. Vielfarbig Grün setzt er sie ins Bild. In seinem Darßwaldbild von 1994 ist zu sehen, wie das Sonnenlicht durch die Baumkronen bricht.

Mauerfall brachte neue Motivwelten

Nach dem Mauerfall öffnete sich auch für Peter Hoffmann eine neue Motivwelt. So zeigt er im Bild „Gl. Skagen“, Gammel oder Alt-Skagen, Fischerhäuser mit roten Ziegeldächern und weiß abgesetzten Kanten, die als Seezeichen den Fischern dienten. In seinem Bild „Skagen – Wasserläufe“ bilden die Randmeere Skagerrak und Kattegat einen Gischtstreifen.

Die „Worpsweder Moorkaten“, 1999, setzt er mit Farbkontrasten und grafischen Elementen spannungsreich ins Bild sowie im Jahr 2000 „Worpswede – Haus im Schluh“. Farbenprächtig ragt aus der Stilllebenreihe das Herbstbild „Stillleben – Lilien – Kürbis“ heraus.

Über Elektrotechnik zur Malerei

Peter Hoffmann kann auf einen langen interessanten Bildungsweg zurückblicken. Nach der Lehre zum Elektromechaniker schloss er ein Studium zum Ingenieur für Starkstromtechnik an. Eine Ausbildung zum Elektromechaniker-Handwerksmeister befähigte ihn zum Führen des väterlichen Handwerkbetriebes.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch schon in der Schule begann sein Herz für die Kunst zu schlagen. An der Abendakademie der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig wurde er nach zweijährigem Grundlagenstudium in die Fachklasse Malerei bei Karl-Heinz Kuhn sowie in die Fachklasse Figürliches Zeichnen und Aktzeichnen aufgenommen. Weitere Ausbildungen folgten.

Seit 2000 arbeitet Peter Hoffmann freiberuflich als Maler. Er führt selbst Malkurse für Interessierte durch und gibt sensibel sein Wissen weiter. Der promovierte Chemiker und Laudator Ralf Uebel aus Leipzig sagte: „Zu jeder Kunst gehören zwei: Einer, der sie macht – und einer, der sie braucht.

Ausstellung im Kunstkaten bis 28. November, geöffnet dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr.

Von Elke Erdmann