Ahrenshoop

Der Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst muss sich einen neuen Geschäftsführer suchen. Roland Völcker, der sich nach dem überraschenden Weggang seines Vorgängers Jens Oulwiger für den Posten beworben hatte, wird den Job nicht antreten. Roland Völcker bleibt Kurdirektor in Ahrenshoop. Zugleich hat er seine Funktion als erster Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes niedergelegt. Grund: Seine ehrgeizigen Pläne zur Entwicklung des Tourismus in der Region werden nicht von allen Mitgliedsgemeinden geteilt, ebenso wenig von allen Vorstandsmitgliedern.

Er habe nur für den großen Neuanfang zur Verfügung gestanden, unterstrich Roland Völcker am Dienstag. „Für eine kleine Lösung stehe ich nicht zur Verfügung.“ Vor allem mit der flächendeckenden Einführung einer elektronischen Gästekarte wollte Roland Völcker einen Quantensprung für die Entwicklung des Tourismus auf der Halbinsel und im Küstenvorland erreichen.

Neuaufstellung geplant

Den Tourismusverband wollte Roland Völcker ganz neu aufstellen, wollte ihn von einer reinen Marketingorganisation zu einem Verband weiterentwickeln, der Managementaufgaben für das touristische Zielgebiet übernehmen soll. Dafür engagiert sich der Ahrenshooper Kurdirektor in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender seit Jahren.

Als „traurige Erfahrung“ und „inhaltliche Enttäuschung“ bezeichnete Roland Völcker den mangelnden Rückhalt bei Mitgliedskommunen und im Vorstand. Die Zeit sei offensichtlich noch nicht reif für seine „ehrgeizigen und nachvollziehbaren klaren Zielvorstellungen“. Der touristische Blick in der Region sei noch zu sehr vom Klein-Klein und einer nur lokalen Sichtweise geprägt. Halbe Sachen allerdings seien mit ihm nicht zu machen.

Begeisterung und Vorbehalte gespürt

In den vergangenen Wochen hatte Roland Völcker während des Antrittsbesuchs bei Mitgliedern des Verbandes etliche Gespräche zu seinen Vorstellungen einer Tourismusentwicklung geführt. Dabei habe er vielfach Begeisterung für die „Marschrichtung“ gespürt – aber auch verschiedentliche Vorbehalte.

Dass er nach der Kündigung Jens Oulwigers nach verschiedentlichen Vorschlägen seinen Hut in den Ring geworfen habe, bezeichnete Roland Völcker als „logische Konsequenz“. Denn wie kaum ein anderer in der Region trieb er die Einführung einer elektronischen Gästekarte, mit der unter anderem die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs möglich ist, voran.

Interimslösung aus Vorstand fraglich

Als zweiter Vorsitzender des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst bedauerte Mathias Löttge den Schritt Roland Völckers. Er gehe davon aus, dass schon in der kommenden Woche eine Sitzung des Vorstandes erfolgen werde, in der geklärt wird, wie weiterzuverfahren sei. Aber: „Eine Interimslösung aus Reihen der Vorstandsmitglieder sehe ich nicht.“

Roland Völcker habe seine Ideen mit Begeisterung und Engagement vorangetrieben, so Mathias Löttge. Er bedauere, „wie sich die Dinge entwickelt haben“.

Unterstützung durch Kreis gefordert

Nachhaltige Mobilität oder die gegenseitige Anerkennung von Kurkarten zählen seit langem zu den Lieblingsthemen Roland Völckers. Mit dem modellhaften Projekt des Landes sollen diese Ideen in der Region getestet werden, die am Ende nicht nur in die Gesetzgebung einfließen, sondern eine „solide und nachhaltige Finanzierung des Tourismus aufzeigen“. Profitieren sollen nicht nur die Urlauber, sondern auch die Einwohner der Testregion. Laut Roland Völcker sind das zwischen Graal-Müritz und Zingst, zwischen Barth und Marlow mehr als 40 500 Menschen.

Die Vorstellungen von einem dichter getakteten Nahverkehr mit neuen Verbindungen und Fahrten auch noch am späten Abend und schon am sehr frühen Morgen könnten die Touristiker der Region allerdings nicht alleine finanzieren, so Roland Völcker in einem früheren Gespräch. Er sehe auch die Kreisverwaltung in der Pflicht. So solle die südliche Boddenküste auf Basis eines neuen Nahverkehrsplans besser mit Bussen erschlossen werden.

