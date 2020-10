Ahrenshoop

Im Ahrenshooper Holz, einem Waldgebiet in der Nähe der berühmten Künstlerkolonie Ahrenshoop, kann den Wanderer schon mal ein mulmiges Gefühl beschleichen. Das mag an der urwüchsigen Landschaft mit ihren geheimnisumwitterten Bäumen liegen, die vermutlich so manche unheimlich Geschichte erzählen könnten.

Ein ganz großes Mysterium hat der Wald bis heute für sich behalten. Am 20. Oktober 1945 verschwand hier der Maler Alfred Partikel. An diesem Tag war er morgens zum Pilzesammeln aufgebrochen und kehrte nie wieder zurück. Bis heute rätselt man über sein Verschwinden. Ist er im Sumpf eingesunken? War es ein Unfall? Oder ist er gar versehentlich von russischen Soldaten erschossen worden?

Manche Dorfbewohner wollen am Tag seines Verschwindens tatsächlich Schüsse im Wald gehört haben, doch die zuständige Militärbehörde bestritt vehement jegliche Schuld am Tod des ostpreußischen Malers, der 1888 als Bürgermeistersohn in Goldap zur Welt kam.

Königsberg – Berlin – Ahrenshoop

Partikel hatte nach dem Besuch des Gymnasiums seine Ausbildung an der Kunst- und Gewerbeschule von Königsberg und an der renommierten Königsberger Akademie absolviert. Nachdem er 1911 erfolgreich an einer Wanderausstellung der „Berliner Secession“ im ostpreußischen Pilkallen teilgenommen hatte, verlegte er seinen Wohnsitz in die Reichshauptstadt Berlin.

Es folgten Experimente mit dem Expressionismus, während er vergeblich versuchte, sich nur irgendwie mit seinem neuen Wohnort anzufreunden, wo das Leben immer lauter und schneller wurde, während Partikel aus seiner ruhigen Heimat einen ganz anderen Rhythmus gewöhnt war.

Der Erfolg kam schließlich mit seinen Landschaftsbildern. Die Kunstexperten merkten schnell, dass hier jemand am Werk war, den man durchaus mit den alten holländischen Meistern des ausgehenden 16. Jahrhunderts vergleichen konnte oder aber auch mit Caspar David Friedrich, der oft im Zusammenhang mit ihm genannt wurde.

Partikel hatte einen typischen Stil: melancholische, karge Bilder mit bräunlichen Farben, breite flächige Pinselstriche. Öfters war Winter auf seinen ostpreußischen Landschaftsbildern, die „Tauschnee“ oder „Winterdorf“ hießen. Und die Menschen darauf? Eher schemenhaft, ohne Eigenleben oder aber gar nicht vorhanden, wie zum Beispiel auf seiner „Boddenlandschaft bei Ahrenshoop“.

Wahnsinn, Frechheit, Entartung

Das 1934 entstandene Ölbild „Frühlingslandschaft bei Ahrenshoop“ von Alfred Partikel Quelle: Privat

Es war Partikels Ehefrau Dorothea, geborene Körte, die Partikel zu diesem Ort mit seiner wunderbaren Landschaft hingeführt hatte. 1921 hatten die beiden in Zehlendorf geheiratet. 1925 baute Partikel in der Dorfstraße 32 – das Grundstück war die Mitgift seiner Frau – ein Haus, und eine leicht verstärkte Farbigkeit hielt nun auch Einzug auf seinen Bildern. Vier Jahre später ernannte man ihn zum Professor für Landschaftsmalerei an der Kunstakademie Königsberg und seine Werke wurden in den Frühjahrsausstellungen für Malerei und Plastik der Preußischen Akademie der Künste zu Berlin gezeigt.

Der ganz große Erfolg war zum Greifen nahe, doch dann machten es seine expressionistischen Frühwerke zunichte. Am 19. Juli 1937 eröffnete der Präsident der Reichskammer der Bildenden Künste in München die von Joseph Goebbels initiierte Propagandaausstellung „Entartete Kunst“. Über die Werke Partikels und anderer fällte er in seiner Rede ein vernichtendes Urteil: „Ausgeburten des Wahnsinns, der Frechheit, des Nichtkönnens und der Entartung“.

„Stille, Schwermut und einfache Größe“

Anfang 1945 musste Partikel vor der anrückenden Sowjetarmee aus Königsberg fliehen. Er legte die 700 Kilometer bis nach Ahrenshoop mit dem Fahrrad zurück. Der Künstler verlor seine Heimat, sein Sohn Adrian war in Russland gefallen.

In gewisser Weise wurde Partikel mit seinem Tod eins mit seiner zweitliebsten Landschaft an der Ostsee. So war sein Credo auch sein Schicksal: „In der Landschaft ruht das Werden und Vergehen der sichtbaren Natur in Verbindung mit dem Menschen“. Noch heute erzielen seine Werke hohe Preise bei Kunstauktionen, auch wenn den Künstler nur noch wenige Menschen kennen. Partikel entsprach nicht immer dem Zeitgeist, blieb sich selber dabei aber immer treu und vereinte, wie ein Kritiker schrieb: „Stille, Schwermut und einfache Größe“.

Von Bettina Müller