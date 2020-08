Ahrenshoop

Der Umbau der „Buhne 12“ in Ahrenshoop stößt bei den Gemeindevertretern nun auf Wohlwollen. In Zusammenarbeit mit der Investorin Margit Tönnies, Ehefrau des Fleischmagnaten Clemens Tönnies, wurden die Pläne für das Traditionshaus auf der Düne in Ahrenshoop noch einmal überarbeitet.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte sich in der Ahrenshooper Gemeindevertretung eine Mehrheit für den geplanten Umbau gefunden. Doch wollte die Kommune ein bisschen mehr ihre Interessen verwirklicht sehen. Planer, Investorin und Vertreter der Kommune haben zusammengesessen und ein neues Projekt aufs Papier gebracht.

Wenige Unterschiede

Die neuen Pläne unterscheiden sich gar nicht mal so sehr von den ursprünglichen Entwürfen, die die Gemeindevertreter eigentlich schon abgesegnet haben. Vor allem ging es um die Gastronomie.

Mit Blick auf den ersten Entwurf erschien den Kommunalpolitikern der gastronomische Bereich einfach zu klein. Wenige Plätze innerhalb des Gebäudes, aber einen großen Garten – das war bis zuletzt Markenzeichen der „Buhne 12“. Längst vorbei waren Zeiten, in denen die Gäste bei Tanzabenden in zwei Reihen vor der Theke standen, um Getränke zu ordern.

Ursprungsentwurf kritisiert

Die Kultgaststätte „Buhne 12“ in Ahrenshoop wird umgebaut. Quelle: Timo Richter

Der in der Kommune zuweilen kritisierte Verkauf an das Immobilien-Unternehmen Margit Tönnies’ – die Asset Immobilien GmbH & Co. KG mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück hat in der Vergangenheit schon etliche Grundstücke in dem Künstlerort erworben und mit Ferienunterkünften bebaut – hat die Gemeindevertretung wachgerüttelt.

Ein einst geplanter Ausbau des Gebäudeensembles auf der Düne allein zu Ferienwohnungen wurde von Ahrenshooper Gemeindevertretern rundweg abgelehnt. Nach – im Ort wird gesagt, zähen – Verhandlungen, also nach Gesprächen wurde schnell ein Bestand der Gastronomie an dem traditionsreichen Ort garantiert.

Interesse der Kommune

Damit nicht genug, die Kommune als Geschäftspartner legte nach. Im Vergleich zum ersten Entwurf der Investorin sollte die überdachte Fläche des gastronomischen Bereichs wachsen. „Wenn hier schon mehrere Millionen Euro investiert werden, dann muss auch die Gemeinde ihre Entwicklung im Blick haben“ sagt Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU). Und wenn die Investoren, wie in diesem Fall, den Wünschen der Kommune entgegenkommen, „darf man auch einmal Danke sagen, wie in diesem Fall“.

Garagen weichen Gastronomie

Das Bestandsgebäude wird erhalten Quelle: Timo Richter

Das Bestandsgebäude wird erhalten, das Bauen auf einer Küstenschutzdüne ist nicht gestattet. Die Erweiterung des zuletzt kleinen Gastro-Bereichs unter einem festen Dach wird demnach auch nicht als Wintergarten erfolgen, sondern als Neubau.

Dafür weichen die alten Garagen und Abstellräume. Laut Benjamin Heinke darf die Erweiterung der Gastronomie ausschließlich in Richtung Straße erfolgen.

Wichtige Kooperation

Für die Kommune selbst stuft der Bürgermeister den in Zusammenarbeit gefundenen Kompromiss als wichtig ein. „Die geplante Gastronomie wird keine kleine sein“, sagt Benjamin Heinke. Angesichts des regional zu beobachtenden Gaststättensterbens sowie der häufigen Einschränkungen der Hotel-Gastronomie auf die Bedienung von Hausgästen hat die Kommune auf ihre Interessen gepocht – mit Erfolg.

Ein bisschen haben die Gemeindevertreter der Investorin auch die Pistole auf die Brust gesetzt: Nur im Einvernehmen mit der Kommune können eigene Wünsche – nämlich die für den Bau weiterer Ferienwohnungen – verwirklicht werden.

Margit Tönnies wollte sich zu dem modifizierten Vorhaben nicht äußern. Quelle: Soeren Stache/dpa

Die Investorin Margit Tönnies wollte sich auf persönliche Nachfrage zu dem Vorhaben in Ahrenshoop nicht äußern.

Von Timo Richter