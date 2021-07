Ahrenshoop

Mitten im Urlaubsort, mitten am Tag: Ein 48-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag mit mehr als 100 km/h durch Ahrenshoop gebrettert. 106 km/h zeigte das Messgerät der Polizei an, die den Mann in der Niehäger Straße stoppte. Erlaubt ist hier eine Höchstgeschwindigkeit von lediglich 50 km/h.

280 Euro Strafe

Mit einem Lasermessgerät hatten die Beamten des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten am Nachmittag eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Gegen 14 Uhr raste schließlich der 48-Jährige mit seinem Mercedes durch den Ort.

Den Mann aus der Gemeinde Lalendorf bei Güstrow wird mindestens eine Strafe von 280 Euro, zwei Punkten und zwei Monaten Fahrverbot erwarten.

Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle

Die Polizei weist dabei darauf hin, dass unangepasste Geschwindigkeit und auch Fehler beim Überholen zu den Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit Verletzten und Getöteten gehören.

Von Robert Niemeyer