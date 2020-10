Ahrenshoop

Die Mitarbeiter der Rehaklinik in Ahrenshoop kämpfen derzeit für eine bessere Bezahlung. Am Montag veranstaltete die Belegschaft deshalb in Kooperation mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di eine sogenannte aktive Mittagspause. Das ist kein offizieller Streik. Die Mitarbeiter nutzten jedoch ihre eigene Mittagspause dafür, mit Plakaten und Transparenten an der Bäderstraße auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen.

Elf Prozent mehr Lohn

Die Arbeitnehmerseite fordert elf Prozent mehr Lohn für die Krankenhausmitarbeiter, also unter anderem Pflegekräfte, Physiotherapeuten, Verwaltungsmitarbeiter und weitere. Für die Ärzte hatte es vor Kurzem einen Tarifabschluss gegeben. Der hatte auch eine Forderung erfüllt, die nun auch die weiteren Klinik-Mitarbeiter aufmachen. Die Angleichung der Löhne zwischen den Standorten in den alten und den neuen Bundesländern.

„Wir haben es langsam verdient“, sagte am Montag Oliver Reinhold. Seit dem Jahr 2000 arbeitet der Physiotherapeut in der Ahrenshooper Rehaklinik. Reinhold ist ver.di-Vertrauensmann in der Klinik und Mitglied der Verhandlungskommission in der aktuellen Tarifauseinandersetzung. „Nach 30 Jahren Einheit ist es wichtig und richtig, dass in Ost und West endlich der gleiche Lohn gezahlt wird“, sagt auch Dörte Kutzner, die im ver.di-Bezirk Rostock den Fachbereich Gesundheit, soziale Dienst, Wohlfahrt und Kirchen betreut. Mit der aktiven Mittagspause solle ein Zeichen gesetzt werden. „Die Kollegen sind bereit, das durchzusetzen“, so Kutzner.

Zeichen im Kampf um Fachkräfte

Das gelte auch für die Mitarbeiter der Kliniken in Schleswig-Holstein. Geschlossen hätte sich die dortige Belegschaft laut Oliver Reinhold hinter die Forderung nach gleichem Lohn gestellt. „Wir sind eine Familie“, so Reinhold.

Für rund 110 Mitarbeiter in der Ahrenshooper Klinik werden derzeit die Löhne neu verhandelt. Eine Angleichung des Stundenlohns könne „Aushängeschild sein und dem Fachkräftemangel vorbeugen“, so Oliver Reinhold. Es seien zwar alle Stellen in der Ahrenshooper Klinik besetzt. „Doch es hat lange gedauert“, so Reinhold.

Das Corona-Jahr erschwere zudem die Arbeit der Belegschaft. „Das Hygienekonzept funktioniert, aber es macht es schwieriger“, sagt Oliver Reinhold. Dennoch würden die Mitarbeiter 100 Prozent geben. Ausgenommen 2020 hätte die Klinik eine Auslastung von 95 Prozent, was ein Zeichen sei für die gute Arbeit der Mitarbeiter.

Kein Angebot in der ersten Verhandlungsrunde

Die Ahrenshooper Rehaklinik gehört seit 2018 zur Vamed-Unternehmensgruppe. Zuvor gehörte die Klinik zur Helios-Gruppe. Sowohl Helios als auch Vamed gehören zum Fresenius-Konzern. „ Vamed hat sich die Wertschätzung seiner Mitarbeiter auf die Fahnen geschrieben. Wir erwarten jetzt ein wertschätzendes Angebot“, so Oliver Reinhold.

In der ersten Verhandlungsrunde hatte die Arbeitgeberseite noch kein eigenes Angebot vorgelegt. Am Donnerstag, 22. Oktober, findet die zweite Tarifrunde statt. Dann wird ein Angebot erwartet. Ob und wie der Arbeitskampf fortgesetzt wird, hänge laut Dörte Kutzner von diesem Angebot ab.

Die Rehaklinik in Ahrenshoop wurde 1993 eröffnet und war damals die erste Rehaklinik in Mecklenburg-Vorpommern überhaupt.

