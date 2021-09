Ahrenshoop

In Ahrenshoop geht eine Ära zu Ende. Und ein neues Kapitel im Buch der Künstlerförderung, des Kunstbetriebs und der Kunst als Kommunikation innerhalb gesellschaftlich relevanter Prozesse wird aufgeschlagen. Gerlinde Creutzburg (65) steht seit 25 Jahren für diesen Diskurs mitten im Ostseebad Ahrenshoop. Selbst Künstlerin, Intellektuelle, Grüner Daumen im heimischen Garten in Pötenitz, streitbarer Geist in Sachen Kunst, Kultur, Kommunikation, Klimaschutz und liebevolle Förderin junger Kunsttalente, denen sie stets mit offenem Ohr, offenem Geist, gern auch großen Augen, aber kritischem Blick gegenübertrat.

Das Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop Quelle: Thorsten Czarkowski

Das Künstlerhaus Lukas ist seit 1894 eine Institution in Ahrenshoop. Erbaut von Paul Müller-Kaempff (1861-1941) als Malschule. Seit 1994 bietet es Raum für Stipendiaten in der Kunst. Lukas ist damit eines der ältesten Künstlerhäuser Europas, das schon zu DDR-Zeiten Künstlern „Schutzraum“ bot und nach der Wende von der Stiftung Kulturfonds als Rechtsnachfolgerin des Kulturfonds der DDR eine international agierende Arbeitsstätte und Diskursraum für Künstler aus ganz Europa wurde. Ein Zentrum der Kreativität und des jungen Denkens. Seit 2016 werden dort auch junge Talente mit den Erlösen der Kunstbörse der OZ und des Kunstvereins Rostock gefördert.

Peter Wawerzinek, Wilhelm Genazino, Judith Schalansky zu Gast

Gerlinde Creutzburg ist in Berlin geboren worden, im thüringischen Gotha aufgewachsen, hat an der Gobelinmanufaktur in Halle und an der Burg Giebichenstein Design studiert und arbeitet seit 1984 als freie Künstlerin und Kuratorin in den Bereichen Malerei und Grafik mit Ausstellungen in ganz Europa. Sie war ab 1984 an der Gründung des Kunsthauses Guttenberg für den Künstlerbund MV in Ahrenshoop beteiligt und leitete von 1998 bis 2006 das Neue Kunsthaus Ahrenshoop. Seit 2006 als Direktorin des Künstlerhauses Lukas hat sie mehr als 1000 Künstler in ihrem kreativen Schaffensprozess vor Ort begleitet – darunter renommierte Künstler, wie Conny Schleime aus Berlin, Miro Zahra aus Plüschow, Debora Svensson aus Schweden, Iwona Knorr von der Insel Rügen (2021 Teilnehmerin der OZ-Kunstbörse), Autoren, wie den rumänischen Lyriker Oskar Pastior, Wilhelm Genazino, Judith Zander, Peter Wawerzinek und Judith Schalansky, oder Komponisten, wie Steffen Schleiermacher und Helmut Oehring. Große Kunst, große Künstler, die in Ahrenshoop oft noch am Anfang ihrer Karriere standen.

Gerlinde Creutzburg (65) sagt: „Kunst ist die schönste Kommunikation der Welt.“ Quelle: Lilienthal Dietmar

Bei Creutzburgs Ansatz ging es oft und meist um Diskurse, Kollaborationen der Genres, grenzübergreifende Ansätze. Wer ins Kunsthaus kam – ob als Gast oder als Stipendiat –, durfte keinen Frontalunterricht im strengen Geiste der Sache erwarten. Vor hübschen Bildern stehen und mit Champagner in der Hand dummes, aber gehoben-gediegenes Zeugs quatschen, war Gerlinde Creutzburgs Sache nie. Bei ihr wurde im Künstlerhaus Lukas getanzt, gelacht, gelesen, gestritten und ganz genau hingesehen. Heute sagt sie auf die Frage, was sie denn nun so vorhabe im Ruhestand, trocken: „Tomaten züchten natürlich.“ Rosen gingen wahlweise auch, aber nein, natürlich nicht.

Jahresfest und Vernissage Das Künstlerhaus Lukas feiert am 11. September eine Vernissage samt Sommerfest. Die Schau „Kollaborieren – Ökologische Strategien in Kunst und Design“ mit Werken von Katarina Dubovská (Installation), Jörg Finus (Skulptur und Zeichnung), Tim van der Loo (Textildesign) und Tau Pibernat und Vera Castelijns (Textildesign) eröffnet um 17 Uhr. Anschließend feiert das Künstlerhaus sein Jahresfest, bei dem der Kunstpreis verliehen wird. Die Ausstellung läuft bis 1. November und ist mittwochs bis montags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Begleitevents und Kuratorenführungen beginnen am 18. September.

Sie wird sich weiter der Kunst und dem Kunstdiskurs widmen. Ihr Credo: „Kunst ist die schönste Kommunikation der Welt. Und in diesem Sinne habe ich auch immer das Künstlerhaus Lukas entwickelt. Es bietet Freiraum für die Bedürfnisse des Menschen. Hier sollen Künstlerinnen und Künstler auch immer eine Spielwiese haben für sich und ihre Kunst und ihre Begegnungen. Ich wollte immer dafür sorgen, dass Struktur und Inhalt eine Form haben, die für die Künstler und ihre Entwicklung gut und förderlich ist.“ Und diesen Geist gibt sie nun weiter – offenbar in gute Hände.

Die neue Leiterin des Künstlerhauses Lukas in Ahrenshoop, Olivia Franke (42), sagt: „Das, was das Künstlerhaus Lukas ausmacht, ist das, was wir in unserer Gesellschaft mit all ihren aktuellen Problemen dringend brauchen.“ Quelle: Dietmar Lilienthal

Denn Olivia Franke (42), die von einer Findungskommission im Kultusministerium nach einer bundesweiten Ausschreibung unter 45 Bewerbern ausgesucht wurde, lebt seit ihrem Studium der Kunstwissenschaften und der Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität Berlin genau diesen intertextuellen Ansatz des genreübergreifenden Denkens. „Roland Barth war stets mein Fixstern des Denkens“, sagt sie über den Urvater der Intertextualität. Franke stammt aus Jüterbog in Brandenburg und hat für Galerien in Berlin, London, Wien sowie für das Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf und die Akademie Schloss Solitude in Stuttgart gearbeitet. Sie war als Kuratorin und Dozentin in Peking und Yunnan tätig und arbeitete im Bereich der Kunstförderung für das baden-württembergische Kultusministerium. Von Stuttgart nach Ahrenshoop – ein Kulturschock. Ja, aber ein positiver! „Als Kind vom Lande habe ich in Stuttgart gelitten.“ Die Stadt gilt bekanntlich nicht als Hort architektonischer oder gar Naturschönheit.

Olivia Franke sagt: „Meine Eltern waren politisch Verfolgte in der DDR. Das Thema Freiheit war Bestandteil fast jeden Abendessens bei uns. Das hat mich geprägt. Und ich glaube, dass das, was Gerlinde Creutzburg hier aufgebaut hat, ein Inkubator für aktuelle Positionen der Kunst und ein Forum für gesellschaftliche Transformationsprozesse ist, die wir aktuell dringend brauchen – also enorm wichtig für unsere Gesellschaft mit all ihren Krisen ist.“ Künstlerhaus Lukas als Arbeitsort, Präsentationsort und Inspirationsort. Das klingt vielversprechend – aber nicht so, als würde Lukas nun Heimstatt für weniger intellektuell anspruchsvolle Geister.

Von Michael Meyer