Die Erweiterung des Parkplatzes am Kunstmuseum wollte sich Ahrenshoop ursprünglich einmal richtig viel Geld kosten lassen. So tief wollte das Ostseebad für das Befestigen der Fläche vis-à-vis des Feuerwehrhauses in die Tasche greifen: 700 000 Euro. Damals war noch die Idee, die Fläche zu pflastern, beziehungsweise zu asphaltieren. Jetzt ist der Parkplatz befestigt worden. Gekostet hat das Unterfangen nur in etwa die Hälfte der ursprünglich veranschlagten Summe. Dafür bekommt der Künstlerort allerdings nur eine wassergebundene Oberfläche sowie eine Entwässerung.

Aktuell erfolgen die Restarbeiten auf dem Areal, auf dem, laut Bürgermeister Benjamin Heinke (CDU), künftig rund 75 Fahrzeuge abgestellt werden können. Aktuell werden die Außenanlagen hergerichtet, schon zu Weihnachten sollte der Parkplatz wenigstens zu einem guten Teil geöffnet werden. Denn der zweite Weihnachtsfeiertag gilt als großer Anreisetag für die Gäste zum Jahreswechsel. Komplett fertig wird der Parkplatz Mitte Januar.

Extra-Plätze für Reisebusse

In Wieck beispielsweise sind vergleichsweise gute Buchungszahlen registriert worden. Und bis Mitte der Woche hat es laut Marina Günther von der Kur- und Tourist GmbH Darß keine Stornierungen gegeben. Allerdings seien die Gäste aufgrund der sich ändernden Einschränkungen im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus und seiner Varianten höchst verunsichert. Das macht sich laut Marina Günther in zahlreichen Anrufen in dem Kurbetrieb bemerkbar.

Ein Bereich des befestigten Parkplatzes bleibt Reisebussen vorbehalten. Die Abstellplätze nahe des Einkaufszentrums sind laut Benjamin Heinke gerade im Sommer regelmäßig belegt. Außerdem: „Uns war die Anbindung des Kunstmuseums wichtig.“ Wenn die Gäste direkt neben dem Museum ausstiegen, steige die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch in das Kunstmuseum gehen. Zudem könne es so direkt angefahren werden.

Dünenschutz geschaffen

Auch in Richtung des anderen Ortsendes wird an Parkplätzen gearbeitet. So haben Mitarbeiter des örtlichen Kurbetriebes den Parkplatz neben der Bushaltestelle „Am Deich“ neu gestaltet. Dort wurden Einfriedungen der Parkfläche neu gemacht. Hintergrund: Nach dem Fällen etlicher Pappeln in dem Bereich war auf einmal die bis dato natürliche Abgrenzung zur Küstenschutzdüne verschwunden. Damit die Autofahrer nicht nach und nach immer weiter in den Dünenfuß fahren, wurde dort eine Abgrenzung zur Düne hin geschaffen. Ferngehalten werden die Autos von der Küstenschutzdüne mithilfe eines kleinen Walls, der mittlerweile auch bepflanzt wurde.

Bebauungsplan gegen große Bauten

Den Bebauungsplan „Kirchnersgang“ haben die Ahrenshooper Gemeindevertreter während ihrer letzten Zusammenkunft in diesem Jahr mit einem Abwägungs- und Satzungsbeschluss zur Rechtskraft gebracht. Der Plan wurde bereits im Jahr 2014 im Eilverfahren aufgestellt, so Bürgermeister Benjamin Heinke. Damit hat der jetzt beschlossene Plan auch nichts mit den geplanten Vorhaben auf dem Grundstück gegenüber dem Sitz der Kurverwaltung zu tun. Das Grundstück hatte die Kommune erworben. Das darauf stehende Gebäude wurde inzwischen abgerissen. Die Kommune möchte auf dem Areal selbst aktiv werden.

Aufgestellt wurde der Bebauungsplan „Kirchnersgang“ seinerzeit, um eine Bebauung in der Art des Dünenparks neben dem Hotel Seezeichen zu verhindern. „So eine hässliche Bebauung sollte sich in Ahrenshoop nicht wiederholen“, betonte Benjamin Heinke auf Nachfrage. Zum Glück sei im Planbereich seitdem nichts geschehen. Die lange Bearbeitungszeit begründet sich unter anderem mit einem dreimaligen Auslegen, zudem mussten die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange abgewogen werden.

