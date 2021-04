Ahrenshoop: Rostocker spendet Rettungsringe für Strand am Wellenbrecher

Ahrenshoop

Ein Drama hat sich im vergangenen Jahr am Wellenbrecher in Ahrenshoop abgespielt. Ein 32-Jähriger hatte seine beiden Kinder vor dem Ertrinken gerettet. Er selbst hat bei der Aktion sein Leben gelassen. Ein Rostocker mit Zweitwohnsitz in Ahrenshoop hat nun mit einer Spende die Sicherheit in dem Bereich erhöht. Knapp 940 Euro spendete der Mann für den Ankauf von zwei zusätzlichen Rettungsringen samt Halterung. Die Rettungsmittel wurden mittlerweile in dem gefährlichen Bereich montiert.

Formal mussten die Gemeindevertreter des Ostseebades die Geldspende annehmen. Der Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke (CDU) freute sich, „dass sich jemand aus dem Ort für die öffentliche Sicherheit einsetzt“. Beschlossen haben die Gemeindevertreter die Annahme der Spende während ihrer jüngsten Zusammenkunft.

Warnhinweise

Mit auffallenden Hinweisen wird bereits an der Treppe zum Strand – es handelt sich um den Strandzugang 15 in Verlängerung des Weges zum Hohen Ufer – auf die Gefahren im Bereich des Wellenbrechers hingewiesen. Auch am Strand selbst stehen großformatige Warntafeln, die auf die unkalkulierbaren Strömungsverhältnisse im Bereich des Wellenbrechers aufmerksam machen.

Der betreffende Bereich des Ahrenshooper Strandes zählt trotz der Gefahren im Zusammenhang mit dem Wellenbrecher nicht zum bewachten Badestrand. Gleichwohl hatten die Rettungsschwimmer in der Vergangenheit immer wieder einmal einen mobilen Turm in dem Bereich besetzt, um im Notfall schnell vor Ort sein zu können.

Keine Chance

Ende Juni vergangenen Jahres spielten die beiden Jungen auf dem Wellenbrecher, rutschten dann aber ins tiefe Wasser ab. Dem 32-Jährigen gelang es, die beiden Kinder wieder auf den Steinwall zu hieven. Er selbst wurde von einer Welle mitgerissen und versank. Erst nach stundenlanger Suche wurde der leblose Körper des Mannes gefunden. Zur Zeit des Unglücks herrschte kräftiger Wind. In der starken Strömung am Wellenbrecher haben dann auch erfahrene Schwimmer keine Chance, sagte seinerzeit der Ahrenshooper Bürgermeister und Wehrführer Benjamin Heinke.

Von Timo Richter