„Der Sturz der wilden Rosen“ – poetisch und dramatisch zugleich ist die Ausstellung mit Werken von Antje Fretwurst-Colberg im Kunstkaten Ahrenshoop überschrieben. Am 8. November sollte sie eröffnet werden. Doch die Maßnahmen des Corona-Lockdowns verhinderten die Eröffnung. Wir haben trotzdem einmal in die Ausstellung hineingeschaut.

Die Region als Inspiration

Das titelgebende Bild lädt den Betrachter zu einem Rundgang ein, wenn er denn endlich darf. Es ist zudem ein Bezug zu einer meisterlichen Grafik, die im Fischlandhaus Wustrow zu sehen war. Was die Künstlerin Antje Fretwurst-Colberg im Kopf, Herz und schließlich mit dem Pinsel und Spachtel bewegt, ist die ungebändigte Natur. Wilde Abbrüche durch Wind, Wasser, Schnee und Uferschwalben, die ihre Bruthöhlen linear in die Steilküste vom Fischland bauen, formen immer wieder das Landschaftsbild neu.

Schroffes und Zartes verbinden sich und liefern ständig veränderte Bildmotive. „Was freigelegt wird, interessiert mich, Strukturen, Formen und Farben“, sagt die Künstlerin. Ihre Sicht, ihre Stimmung bringt sie vielgestaltig zum Ausdruck. So wirkt neben der „Althäger Steilküste“, 2003, das Bild „Kathedralen am winterlichen Hochufer“ von 2018, beinahe märchenhaft. Mitunter bezieht die Künstlerin Spaziergänger auf dem gefährlichen Weg unten am Spülsaum des Meeres mit ein.

Ein Leben in Bildern

Die Ausstellung ist ein Gang in Bildern durch ihr Leben. „Denn sie waren ja nur ein Schnee …“ (W. B.) malte sie 1963. Es ist ein Bild aus der Greifswalder Zeit, wo sie an der dortigen Universität Kunsterziehung studierte und mit dem Diplom abschloss. In lichtgrauen Farben, bis in den Himmel hinein ist alles weiß, das Paar vor der Brücke am Baum aus Schnee.

„Denn sie waren ja nur ein Schnee …“ (W. B.), 1963, Öl auf Pappe, 57 x 68 cm, eine Arbeit nach einem Lied von Wolf Biermann. Quelle: Elke Erdmann

Stimmungsvolle und atmosphärisch schöne Stillleben wie „Fenster im Prenzlauer Berg“, 1979, sind mehr als nur still. Das Interieur mit Blumen in einem blauen Gefäß reicht weit hinein in die Stadtlandschaft mit angedeuteter Kirche. Die Poesie der winterlichen Stadt ist das eigentliche Thema. Und „Der Schutz vor den Geistern“ (Mexikanische Maske vor Boddenlandschaft), datiert im Nov. 1989, assoziiert den absoluten Wechsel des Systems nach der politischen Wende.

„Hinter den Mauern der Stadt, da sollte ein Paradies sein“ (Lied der „Skeptiker“), 1991, ist ein bewegendes Bild des geteilten Berlins. Aus dem Mauerkreis weht die weiße Fahne, durch den Westteil der Stadt rast eine rote brennende S-Bahn. Der Feuerschweif züngelt bis zur jungen Frau, die ein Saiteninstrument spielt, vielleicht ob der verlorenen Freunde. Die Schlange am Baum suggeriert die Bibelgeschichte.

Hochformatig und großartig dominiert „Stimmen im Hof“ ( Barcelona), 1991, einen Raum. Der Klang der Farben und das Zueinander der Flächen und Formen eines Innenhofes sind beeindruckend komponiert. Ebenso das Bild „Nurias Fenster“,1997. Auf der Fensterbank bilden private Dinge aus dem Atelier der befreundeten Künstlerin Núria Quevedo ein Stillleben. Sie selbst erscheint unverkennbar mit ihrem dichten schwarzen Haar am rechten Bildrand.

Es ist dasselbe Jahr, in welchem Antje Fretwurst-Colberg mit ihrem Mann, dem Maler Friedrich Wilhelm Fretwurst, in sein Großelternhaus nach Dändorf an den Bodden zog.

„Der Sturz der wilden Rosen“, 2018, Öl auf Leinwand, 60x70cm. Quelle: Elke Erdmann

Sie hatten beide nach einem weiteren Studium der Malerei und freien Grafik mit Diplom an der Kunsthochschule Berlin Weißensee noch wichtige 24 Jahre künstlerischer Arbeit mit Kontakten zu Ostberliner Künstlerkollegen in Berlin erlebt. Hier sind auch die drei Söhne des Paares aufgewachsen.

In der Boddenlandschaft wurde nun auch der eigene Garten Inspirationsquelle. Knospig, schwellend, mit explodierender Kraft befeuert er besonders im Frühling die Motive der Künstlerin, die diese Monate nutzt, in denen das Backsteinhaus feierlich von der Natur geschmückt ist. Und immer wieder ist die rote Leiter an den hochstämmigen Obstbäumen Blickpunkt, weil die „Köstliche von Charneux“ gepflückt werden will.

Mehrere Ausstellungen in der Region

Die Ausstellung im Kunstkaten gibt einen weiteren repräsentativen Einblick in das Schaffen der Künstlerin. Ihr zu Ehren wurde ab Mai gezeigt: „Hinterglasmalerei“, in der sich alles zueinander „wie ein kostbarer Teppich“ fügt, in der Galerie im Kloster zu Ribnitz. „Meisterin der Grafik – Der Künstlerin zum 80. Geburtstag“ im Fischlandhaus zu Wustrow.

Und nun die bereits im Mai verschobene Ausstellung mit Ölmalerei im Kunstkaten Ahrenshoop. Keine durfte wegen der Corona-Krise im üblichen feierlichen Rahmen eröffnet werden.

Ein neuer Katalog fasst alle drei Genres mit einem umfangreichen Text der Kunstwissenschaftlerin Dr. Katrin Arrieta zusammen. Sie schreibt: „ Antje Fretwurst-Colberg verfolgt eine Bildsprache, die einfach bis zum Naiven daherkommt, reduziert auf das, was ihre Erlebnisart und -stärke am klarsten zur Ansicht bringt. Damit steht sie in der Tradition der klassischen Moderne – nicht nur des Expressionismus und seiner Wegbereiter, sondern auch ihm folgender Entwicklungen in der figürlichen Malerei des 20. Jahrhunderts.“

