In der Ahrenshooper Schifferkirche erklingt der Choral „Jesus bleibet meine Freude, meines Herzens Trost und Saft“ von Johann Sebastian Bach. An der Orgel musiziert Kirchenmusikdirektorin Anne-Dore Baumgarten zur Orgelandacht. Am 6. Januar 2013 hatte sie die neue Orgel vom Dresdener Orgelbaumeister Kristian Wegscheider eingeweiht.

Dieses besondere Instrument verbirgt seine Pfeifenreihen hinter der Altarwand, die Musikerin sitzt am Spieltisch im Kirchenraum mit dem Rücken zu den Besuchern. Als sie im Juni 1968 als Kurorganistin das Fischland und auf dem Darß die Ahrenshooper Kirche kennenlernte, stand auf der Empore noch die kleine Schuke-Orgel.

Am Anfang gab es nur ein Grundstück

Feierlich wurde die Kirche am 14. Oktober 1951 um 15 Uhr im Gottesdienst geweiht. Mehr als 70 Jahre sind seitdem vergangen. Damals gab es noch keine Orgel, nur ein Harmonium, es sang ein Chor und auch ein Streichtrio musizierte.

Der junge Hardt-Waltherr Hämer hatte an der Hochschule für bildende Künste in Berlin die Werkarchitektenprüfung gerade hinter sich, als er Weihnachten 1949 Urlaub bei der Familie in Prerow machte und von einem Kirchenbau in Ahrenshoop hörte. Am 2. Januar 1950 besuchte er den damaligen Pastor Wilhelm Karl Friedrich Pleß, Lizenziat der Theologie, mit der Frage, ob es schon einen Architekten gäbe. Er erfuhr, dass die Kirchengemeinde außer einem Grundstück nichts hatte.

Architekt Hardt-Waltherr Hämer zum 50. Jubiläum der Ahrenshooper Schifferkirche am 14. Oktober 2001 mit dem damaligen Pastor Reinhard Witte (l.) Quelle: Elke Erdmann

Das waren die frühen Anfänge. Hardt-Walther Hämer erhielt den Auftrag. „Ein Kirchenneubau in der gerade gegründeten DDR, auf deren Fahnen der Abriss von Schlössern und Kirchen geschrieben stand!“ Das erinnert der promovierte Gesundheitsökonom Dieter Borchmann, Jahrgang 1947, aus Born. Sein Vater war Inhaber einer Bautischlerei und besaß ein Telefon. Es war die Zeit der Reparationsleistungen für die damalige Sowjetunion.

Holz für die Kirche durfte nur nachts gesägt werden

Für sie wurde Holz geschlagen, sogar von „de anner’n Siet“, wie die Darßer das Festland nannten. Deshalb war die praktische Ausführung des Vorhabens für alle Beteiligten eine enorme Herausforderung. Die „Waldgemeinschaft“, eine genossenschaftliche Vereinigung von kleinen privaten Waldbesitzern, war bereit, den Bedarf zu decken. Willi Borchmann verfügte über ein kleines Horizontalgatter, das er im Eigenbau errichtet hatte.

Der Holzeinschnitt konnte bewältigt und im Tausch auf bereits abgelagertes Holz zurückgegriffen werden. Es durfte aber nur nachts gesägt werden, weil der Strom aus dem Ortsnetz sonst nicht ausreichte. Die Bevölkerung stand dem Vorhaben ihres Pastors Pless, des Architekten Hämer und der Künstler des Ortes auch kritisch gegenüber. Dieter Borchmann erinnert an den Satz eines Altgesellen seines Vaters: „All dat gote Holt för de Kark, wat gäw dat för Finstern, Dörn un Fautborren.“

Manneskraft und Pferdestärken waren gefragt

Willi Borchmann war gelernter Holz-Karosserie- und Wagenbauer. So baute er selbst eine spezielle Bandsäge mit Antriebsrädern aus Holz, damit aus den großen Kanthölzern die geschwungenen Stützpfeiler ausgesägt werden konnten. Nach der Vorfertigung und Teilmontage wurden die Teile vom Bauern und Fuhrunternehmer Viktor Kegel nach Ahrenshoop transportiert.

Kräftige Männer und starke Pferde halfen beim Be- und Entladen. Einen Kran hatten sie nicht. Durch den Darßwald führte noch keine feste Straße. Die Pferdegespanne und gelegentlich ein Lanzbulldog des Fuhrunternehmers Siegfried Burstika starteten Auf dem Branden am Bodden, wo sich die Werkstatt befand, und fuhren „durch die damals noch vorhandene Heidelandschaft mit ihren Kuhweiden und Sumpfwiesen“ und dann den Sandweg durch den Wald nach Ahrenshoop.

Einst stand dort eine Pappel: Aus ihrem Stamm wurde die Kanzel

Der Stamm der Pappel, die ehemals auf dem Baugelände stand, war auf einer der Rücktouren nach Born transportiert worden. Die Handwerker deckten ihn mit Sägemehl ab und achteten darauf, dass er zwar belüftet, aber gleichzeitig abgedeckt blieb. Um Risse zu vermeiden, sollte er langsam austrocknen. Die Bildhauerin Doris Oberländer, geborene Seeberg, schuf daraus die Kanzel für die Schifferkirche.

Hardt-Waltherr Hämer behielt bis zu seinem Tod 2012 alles im Blick und sorgte für die jetzige Gestalt seiner Kirche mit Rohrdach. Zum 50. Geburtstag 2001 zitierte er Worte des Architekten Bruno Taut: „Architektur ist die Kunst der Proportionen, der Verhältnisse, die bei den Verhältnissen zwischen den Menschen beginnt.“ Die kleine Schifferkirche wird nicht nur für Gottesdienste, Taufen, Hochzeiten und Trauerfeiern genutzt, sondern auch für geistliche Abendmusiken, Konzerte und Orgelfeiern. Allezeit sorgen die Kirchengemeinde und der Förderverein für den Erhalt des Gotteshauses und für ein reiches musikalisches Leben.

Wegen der Corona-Krise müssen sich die Besucher für die Gottesdienste in den drei Darßkirchen zur Weihnachtszeit anmelden. Gemeindebüro im Pfarrhaus: Tel. 03 82 33 / 6 91 33 oder Mail: prerow@pek.de

Von Elke Erdmann