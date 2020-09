In den vergangenen Monaten war der Künstlerort Ahrenshoop Testzentrum für die die App Doctor Box mit der ein digitales Kontakttagebuch geführt werden kann. Dafür wurden Sender unter anderem an Strandaufgängen befestigt. Geprobt wurde damit die Nachverfolgung von Corona-Infektionen. So soll es jetzt weiter gehen.