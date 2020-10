Ahrenshoop

Beim Erhalt städtebaulicher Eigenarten und dem Schutz von Wohnraum vor Umwandlung in eine Ferienunterkunft legt Ahrenshoop die Zügel an. Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU) hat die Gemeindevertreter während ihrer jüngsten Zusammenkunft über eine Entscheidung in diesem Bereich informiert. Die Kommunalpolitiker müssen über die noch abstimmen.

Einerseits geht es dem Bürgermeister um den Erhalt von Freiflächen in dem Ostseebad. Genauso geht es Benjamin Heinke um den Erhalt von Wohnraum. Künftig sind Abriss eines Gebäudes und Umnutzung zu Ferienwohnungen von Wohl und Wehe der Gemeindevertretung abhängig. „Die Gemeinde kann widersprechen“, sagt Benjamin Heinke.

Erhalt von Charakter

Ziel des Unterfangens ist natürlich der Erhalt des besonderen Charakters des Ostseebades. Nicht länger sollen einstige Katen ungefragt Häusern mit mehreren Ferienwohnungen weichen können – zumindest nicht ohne die Zustimmung der Gemeindevertretung.

In diesem Zusammenhang steht auch eine sogenannte Milieuschutzsatzung. Dabei geht es um das Verhältnis von Ferien- und Wohnnutzung in neuen Gebäuden. Benjamin Heinke will hier den Anteil von Ferienwohnungen im Vergleich mit dem Anteil dauerhaften Wohnens auf die Hälfte begrenzen. Verhindern will der Bürgermeister das Entstehen weiterer „Rollladensiedlungen“ wie dem sogenannten Malerviertel. Dort sind die Häuser außerhalb der Saison größtenteils verwaist.

Etat vorgeknöpft

Auch den Etat der Kommune haben sich Gemeindevertreter schon einmal vorgeknöpft. Der Bürgermeister hofft, dass Ahrenshoop den Haushalt für das kommende Jahr bereits in der Novembersitzung unter Dach und Fach bringen kann. Voraussetzung ist, das die Mitglieder des Amtsausschusses während ihres Treffens am kommenden Dienstag den Etat der Verwaltung beschließen.

„Wir waren immer ziemlich flott mit dem Haushaltsbeschluss“, sagt der Bürgermeister. „Das freut mich sehr“, urteilt Benjamin Heinke über die fortgeschrittene Etatdebatte in dem Künstlerort. Wie in den Vorjahren auch, werde der Haushalt trotz Corona-Krise ausgeglichen sein.

Keine Furcht vor Swap-Folgen

Vor dem Damoklesschwert in Form erheblicher Forderungen aus einer Zins-Währungswette der Vorjahre fürchtet sich der Ahrenshooper Bürgermeister nicht. Zuletzt standen knapp 800 000 Euro auf dem Zettel, die sich als Verlust aus dem nach Abschluss umstrittenen Geschäft aufsummiert haben.

Im Gegensatz zu Aussagen früherer Amtsträger habe Ahrenshoop in den Vorjahren niemals Rückstellungen gebildet, um mögliche Verluste aus dem Geschäft ausgleichen zu können. Anderweitige Aussagen wurden allerdings nicht dementiert. Die Gemeinde selbst, sagt Benjamin Heinke, habe nie etwas mit dem Geschäft zu tun gehabt.

Verhandlung beginnt

Längst ist die Angelegenheit gerichtsanhängig. Die betroffene Bank wollte sich nicht auf eine Verständigung einlassen, dass der Vertrag aufgrund vermeintlicher Beratungsfehler überhaupt nicht zustande gekommen sei, wie es die ursprüngliche Rechtsauffassung im Amt Darß/Fischland war.

Nun trifft ein Gericht die Entscheidung. Erster Verhandlungstag in dieser Angelegenheit ist am 19. November. Während das Ostseebad keine Mittel in dem Zusammenhang eingeplant hat, wurden im Entwurf des Haushalt des Amtes „erhebliche Rechtsanwaltskosten bereitgestellt“, so Benjamin Heinke, der nicht nur Bürgermeister in Ahrenshoop ist, sondern auch Vorsteher der Amtsverwaltung.

Planungskosten werden beglichen

Um Geld ging es auch im öffentlichen Teil der Sitzung der Gemeindevertreter. Einstimmig votierten die Mitglieder des Gremiums für eine außerplanmäßige Ausgabe im Zusammenhang mit dem Bau des Parkplatzes am Kunstmuseum. Während der längst zurückliegenden Planungen war sogar das Asphaltieren des Parkplatzes im Gespräch. Mehr als 700 000 Euro sollte diese Bauausführung kosten.

Das wollte und konnte die Kommune nicht aufbringen. Kurzerhand wurden in Vorjahren diese Baukosten aus dem Haushalt des Ostseebades gestrichen, tauchten nach Erarbeitung einer Alternativlösung gar nicht wieder auf. Trotzdem standen die Planungskosten zu Buche, die mit dem erfolgten Beschluss beglichen werden können.

Fertig ist der Parkplatz damit noch nicht. Es handele sich laut Benjamin Heinke weiterhin um ein Provisorium – das aber im Großen und Ganzen ganz gut funktioniere. Es fehlt noch eine professionelle Entwässerung. Die Kosten dafür sollen in den Etat des kommenden Jahres eingestellt werden. Der Ahrenshooper Bürgermeister rechnet mit einer Summe von rund 200 000 Euro. Die außerplanmäßige Ausgabe, knapp 4000 Euro, wurde einstimmig bestätigt.

Von Timo Richter