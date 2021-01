Ahrenshoop

Buhnen vor Ahrenshoop werden ersetzt und neu gebaut. Grund ist die intensive Arbeit des Schiffsbohrwurms. Tatsächlich handelt es sich um eine Muschelart, die die Holzbuhnen im Norden des Ostseebades durchlöchert hat. Die maroden Pfähle werden nun gezogen und ersetzt. Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg als Bauherrin hat für die Maßnahme des Küstenschutzes rund zwei Millionen Euro veranschlagt.

Inzwischen hat sich der Lagerplatz in Nachbarschaft zum Sitz der Kurverwaltung mit Pfählen unterschiedlicher Längen gefüllt. Auch das Wetter hat sich am Montag so weit beruhigt, dass die wegen Wind und Wellen unterbrochenen Arbeiten fortgeführt werden konnten. Zwischen dem Strandzugang in Höhe des Hotels Der Fischländer und dem Strandzugang vis-à-vis der Reha-Klinik sollen insgesamt 14 neue Buhnen entstehen.

Bagger auf Spezialgestell

In Ahrenshoop werden neue Buhnen gesetzt. Quelle: Timo Richter

Ein mit einer Ramme ausgestatteter Bagger kann auf einem Spezialgestell stehend bis zum Kopf der Buhnen 75 Meter in die Ostsee fahren. Vor Beginn des Buhnenneubaus müssen sogenannte Fluchtpfähle gesetzt werden, wie der Bauleiter vor Ort, Kai Bartsch-Kraus, sagt. Ausgehend von einer Markierung auf dem Strand dirigiert er das Team auf dem Bagger. Die Buhnen sollen schließlich nicht im Zickzackkurs verlaufen. Am Strand selbst werden Pfähle aus Kiefernholz eingebaut, im Wasser sind es solche aus Eukalyptusholz. Dass jetzt noch Kiefernholzpfähle im Wasser stehen, wird laut Kai Bartsch-Kraus mit einer geplanten Aufspülung abgestellt.

Die neuen Buhnen müssen exakt an der von Experten berechneten Position gerammt werden. Denn die Bauwerke sollen nicht nur den strömungsbedingten Sandtransport in Richtung Darßer Ort verringern helfen, durch ihre Position lagert sich das Sediment günstigstenfalls gleich am Strand in Ahrenshoop ab.

Lager quillt über

Der Lagerplatz nahe der Kurverwaltung quillt inzwischen über. Quelle: Timo Richter

War erst die zögerliche Anlieferung der Pfähle aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus ein Problem, bereitet den Arbeitern aktuell eher Sorge, dass das Holz aus Südafrika kommend inzwischen so schnell angeschippert wird, dass der Lagerplatz an der Kurverwaltung schon geradezu überquillt. Kurzfristig hat die Kommune laut Kai Bartsch-Kraus eine weitere Lagermöglichkeit auf einem Parkplatz nahe der Reha-Klinik zur Verfügung gestellt.

Denn die Pfähle aus Eukalyptus- und Kiefernholz können ebenso wie die gezogenen Stangen nicht am Strand gelagert werden. Ein kleines Hochwasser könnte die Stämme wegschwimmen lassen. Im Wasser treibend würden sie eine Gefahr für die Schifffahrt in der viel befahrenen Kadet-Rinne werden. Erst am Donnerstag der vergangenen Woche habe das Wasser bis zum Dünenfuß gereicht.

Lange Wege

Umso größeren Raum nimmt die Logistik vor Ort ein. Nur die Stämme, die noch am selben Tag verarbeitet werden können, karren die Arbeiter vom Lagerplatz an der Kurverwaltung an die Einsatzstelle. Schon das sind lange Wege, die viel Zeit in Anspruch nehmen, so Kai Bartsch-Kraus. So müssen stets die unterschiedlichen Längen am Strand vorhanden sein. Zugleich muss die Transportkapazität genutzt werden, um die maroden Stämme zum Abtransport an den Lagerplatz zu verfrachten.

Um die Rammarbeiten zu beschleunigen ist noch in dieser Woche ein weiteres Ramm-Team im Einsatz. Der Zeitplan sieht vor, dass die Arbeiten im April vollendet sind. Insgesamt werden bis dahin mehr als 4600 Pfähle in den Untergrund getrieben. Die Länge der Pfähle bewegt sich zwischen drei und acht Metern.

Problematische Peilung

Und schon geht es weiter. Kai Bartsch-Kraus dirigiert den Bagger im schon tiefen Wasser. Die Fluchtmarkierung muss exakt gerammt werden. Umso schwieriger wird die Peilung von Land aus, wenn es sich um doppelreihige Buhnen handelt.

Von Timo Richter