Sollte ein altes Künstlerhaus im Töpferweg im Ortsteil Althagen abgefackelt werden? Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Ahrenshoop und Wustrow konnten am Mittwochabend Schlimmeres verhindern. Sie löschten Material, das vor einem Holztor im hinteren Bereich des Gebäudes in Brand gesetzt worden war. Der Ahrenshooper Wehrführer Benjamin Heinke geht von Brandstiftung aus. Das brennbare Material sei zusammengesucht und vor dem Tor in Brand gesetzt worden. Der Kriminaldauerdienst war noch am Abend nach Ahrenshoop gekommen, um Spuren zu sichern.

Möglicherweise steht mit dem Feuer am Mittwochabend ein weiterer Vorfall nahe des sogenannten Kleinhempelhauses im Töpferweg in Zusammenhang. Am Sonntag mussten die Feuerwehren der Ostseebäder eine in Brand geratene Weide am Deichfuß löschen. „Ein Baum fängt nicht einfach so Feuer“, sagt der Wehrführer rückblickend.

Wärmebildkamera im Einsatz

Wärmebildkamera bei Kleinhempelhaus in Ahrenshoop im Einsatz Quelle: Freiwillige Feuerwehr Ahrenshoop

Spaziergänger bemerken am Mittwoch gegen 21.30 Uhr Rauch und verständigen die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte bestätigen den Sachverhalt, nehmen dann zudem starken Brandgeruch wahr, wie Benjamin Heinke sagt. Um weitere Brandherde beziehungsweise Glutnester ausschließen zu können, ist auch die Wärmebildkamera im Einsatz. Ein Ausbreiten des Brandes kann verhindert werden, so dass der Schaden unterm Strich gering bleibt. Der Einsatz der Feuerwehr ist rasch beendet, die Einsatzstelle wird der Polizei übergeben.

Zuletzt hatte es um das Haus reichlich Bewegung gegeben. Einwohner befürchteten, dass es zugunsten von Ferienwohnungen abgerissen werden könnte. In dem Künstlerort bildete sich eine Bürgerinitiative mit dem Ziel, das vor 1800 errichtete Gebäude unter Denkmalschutz stellen zu lassen. Nach starker Beschädigung durch ein Hochwasser wurde das Haus im Jahr 1872 neu aufgebaut.

Initiative will Haus erhalten

Der Denkmalschutzstatus wird dem Gebäude allerdings verwehrt, auch hatte die Ahrenshooper Gemeindevertretung bereits während der vorigen Wahlperiode die Zustimmung zu Abriss und Neubau von Ferienwohnungen gegeben. Seitens der Initiative wurde vergebens der originalgetreue Wiederaufbau des Hauses ins Feld geführt. Mit dem Abriss verliere Ahrenshoop weiter an Identität und Attraktivität.

Schützenhilfe erhielt die Initiative um die Töpferin Katharina Klünder vom Denkmalgutachter Dr. Geerd Dahms aus Hamburg. Allein die Nutzung des Hauses durch die Designpionierin Gertrud Kleinhempel, die das Haus um 1927 erwarb, dort lebte und arbeitete, sei ein ausreichendes Indiz für einen Denkmalverdacht. Damit widerspricht der Experte der Einschätzung der Landkreisbehörde.

Beispiel für Ausbau der Künstlerkolonie

Für das Wirken einer der ersten Professorinnen in Deutschland seit 1921 sind für den Denkmalgutachter nicht allein direkt am Haus ablesbare Spuren erforderlich. Der Denkmalwert begründe sich allein daraus, „das Gertrud Kleinhempel hier lebte und wirkte“, hatte Geerd Dahms seinerzeit betont. Katharina Klünder schreibt eine an der Fassade angebrachte Wellenstruktur der Designerin zu, sieht damit auch durchaus Sichtbares für das Wirken der Künstlerin in dem Haus.

Geerd Dahms stellte früher außerdem fest, dass die Umnutzung des Hauses zum Wohn- und Wirkbereich der Künstlerin Kleinhempel beispielhaft für die Phase des Ausbaus der Künstlerkolonie Ahrenshoop sei. Außerdem unterstreiche die Nutzung des Gebäudes die wichtige Funktion Ahrenshoop „als Schutzraum für viele nicht konforme Künstler und Künstlerinnen während der Zeit des Nationalsozialismus“.

Schutz durch Bebauungspläne

In anderen Kommunen wird der Schutz ganzer Ortskerne mithilfe von Bebauungsplänen versucht. In Wustrow beispielsweise ist das schon geschehen. Auch in Prerow soll mithilfe eines Bebauungsplans eine zunehmende Verdichtung des historischen Ortszentrums verhindert werden.

