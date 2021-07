Ahrenshoop: Vater und Kind am Wellenbrecher gerettet

Ahrenshoop

Erinnerungen an ein Badeunglück im vergangenen Jahr werden wach: Am Sonntagnachmittag sind in Ahrenshoop ein Mann und ein Kind offenbar nur knapp einem tragischen Schicksal entgangen. Wie Benjamin Heinke, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Ahrenshoop, berichtete, waren der Vater, schätzungsweise um die 40 Jahre alt, und seine Tochter, laut Heinke etwa elf oder zwölf Jahre alt, am Wellenbrecher in Ahrenshoop in Not geraten.

Gefährliche Strömung

Benjamin Heinke. Quelle: Privat

Das Kind habe demnach um Hilfe gerufen, nachdem es im Bereich des steinernen Kolosses wohl von der dortigen Strömung erfasst worden war. Der Vater eilte zur Hilfe. Laut Heinke stießen beide auch mit den Steinen zusammen und verletzten sich dabei.

Gegen 16.15 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden. Die Kameraden waren zu diesem Zeitpunkt in der Nähe der Rehaklinik im Einsatz. „Ein zweites Team machte sich dann auf zum Wellenbrecher“, so Benjamin Heinke.

Glücklicherweise habe sich der Mann mit seiner Tochter in einen sicheren Bereich neben dem Wellenbrecher retten können. Aus eigener Kraft hätten sich beide jedoch nicht an Land bringen können. „Es herrschte starker Wellengang“, so Heinke. Die Feuerwehr habe bei Westwind und Windstärke 6 keines ihrer Rettungsboote einsetzen können.

Schilder warnen vor Gefahr

Laut Tim Vormann von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, als Rettungsschwimmer in Ahrenshoop im Einsatz, war ein Mitglied seines Teams vor Ort im Einsatz und holte Vater und Tochter aus dem Wasser. Laut Benjamin Heinke waren beide verletzt. Ins Krankenhaus wurden sie allerdings nicht gebracht.

Große Hinweisschilder warnen am Wellenbrecher in Ahrenshoop vor der Gefahr beim Baden im Bereich des Steinwalls. Quelle: Robert Niemeyer

Der Fall lässt Erinnerungen wach werden an das tragische Unglück im vergangenen Jahr, als ein 32-jähriger Mann in Ahrenshoop starb. Seine beiden Kinder hatten im Bereich des steinernen Wellenbrechers gespielt und waren in Not geraten. Der 32-Jährige wurde von der Strömung erfasst und ertrank. Auch ein Soldat aus Berlin, der zur Hilfe geeilt war und die beiden Kinder an Land brachte, konnte den Mann nicht mehr retten.

Nach dieser Tragödie sichert die Gemeinde Ahrenshoop den Strandabschnitt besser ab. Große Tafeln warnen seitdem vor den Gefahren des Wellenbrechers, in dessen Bereich eine besonders starke Strömung bzw. Sogwirkung herrscht. „Der Wellenbrecher ist grundsätzlich Badeverbotszone“, sagt Tim Vormann.

Der Strandabschnitt sei außerdem nicht bewacht, unter anderem, um Badegäste nicht in Sicherheit zu wiegen, wie Benjamin Heinke seinerzeit sagte. Außerdem seien auch die Möglichkeiten der DLRG in diesem Bereich limitiert. „Rettungsschwimmer sind auch keine Übermenschen“, sagt Benjamin Heinke. Auch sie würden durch die Strömung im Bereich des Wellenbrechers gefährdet. „Zum Glück hat es vorher in dieser Saison noch keinen Notfall am Wellenbrecher gegeben“, so Tim Vormann in der Hoffnung, dass der Vorfall am Sonntagnachmittag auch der einzige bleibt.

Von Robert Niemeyer