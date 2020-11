Währungswette - Dubioser Finanzdeal in Ahrenshoop: So endete der erste Gerichtstermin in Düsseldorf

Es begann 2008 mit einer dubiosen Investition im Namen der Gemeinde Ahrenshoop. Für eine Wette auf die Kursentwicklung der Schweizer Franken ist damals eine beachtliche Summe investiert worden. Aber wer kommt für die Verluste auf? Die erste Güteverhandlung fand am Landgericht Düsseldorf statt.