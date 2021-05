Ahrenshoop

Andreas Schönthier bearbeitet am Hafen in Ahrenshoop eine elf Meter lange Planke. Splitter werden entfernt, die Kanten der Bohle abgeschrägt. Der Rohling war ursprünglich als Sohle für das Zeesenboot „Sannert“ vorgesehen. Gebraucht wurde die mächtige Planke nicht. Nun wird das Holz geschliffen und findet am Hafen eine neue Verwendung als Sitzbank.

Neue Steganlage 2020 eingeweiht

Die „Sannert“ entstand im Jahr 1912 auf einer Werft in Barth. Der Wasserwanderrastplatz hat im vergangenen Jahr eine neue Steganlage erhalten. Bei der Eröffnung nach zehnmonatiger Bauzeit durfte Andreas Schönthier in seiner Funktion als Hafenmeister zusammen mit dem Ahrenshooper Bürgermeister das obligatorische Band durchschneiden.

Von Timo Richter