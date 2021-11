Ahrenshoop

Wenn die „Thor R“ gefüllt ist, kommt das Schiff einer dänischen Firma mit knapp 2000 Kubikmetern Sand angeschippert. Seit Dienstagabend erfolgt die Ansteuerung nördlich von Ahrenshoop etwa alle vier Stunden. Rund 60 Minuten werden benötigt, um die Last aus dem Bauch des Schiffes zu spülen. Drei Stunden dauert die Fahrt von Ahrenshoop zum Sandlager nördlich von Graal-Müritz, das Bunkern des Sandes sowie die Rückfahrt. Diese Zeit wird bei Ahrenshoop genutzt, um Dünen zu profilieren und den Strand glatt zu ziehen. Die Breite wird von derzeit rund fünf Metern um das etwa Zehnfache wachsen, wie Polier Tom Ahrens – „wie Ahrenshoop“ – sagt.

Strand und Dünen werden in Ahrenshoop aufgespült. Es handelt sich um die seit Jahrzehnten aufwendigste Maßnahme. Quelle: Timo Richter

Rund 650 000 Kubikmeter Sand werden auf dem rund vier Kilometer langen Strandabschnitt aufgespült. Mit Kosten in Höhe von rund fünf Millionen Euro handelt es sich um die seit Jahrzehnten aufwendigste Küstenschutzmaßnahme. Gearbeitet wird an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr. Nur von kurz vor Weihnachten bis nach Neujahr werden die Arbeiten unterbrochen.

Erste Zaungäste sind Möwen

Kaum hat die „Thor R“ am seeseitigen Dükerrohr angedockt, sprudeln Sand und Wasser auf den Strand. Die ersten Zaungäste sind Möwen, wie Tom Ahrens beobachtet hat. Es dauert nur einige Tage, dann haben sich die Seevögel auf den Rhythmus der Spülungen eingestellt. Das Federvieh klaubt aus dem Spülgut Krebse und Muscheln heraus.

Strand und Dünen werden in Ahrenshoop aufgespült. Den Sand schippert die „Thor R“ vom Sanddepot nördlich von Graal-Müritz nach Ahrenshoop. Quelle: Timo Richter

Größere und gefährlichere Objekte werden inzwischen an Bord der Spülschiffe ausgesiebt, auch mithilfe starker Magnete sowie unter fachkundiger Beobachtung.

Denn Munitionsreste, wie sie vor wenigen Jahren an den Strand von Rerik gespült wurden, sollen hier nicht angelandet werden. Seinerzeit musste der Strand zu besten Saisonzeiten teilweise gesperrt werden, weil Urlauber nicht in Granaten und Teile davon treten sollten.

Absperrung wandert mit Spülbereich

Und natürlich sollen Besucher des Strandes nicht in den Bereich der Aufspülung hineinlaufen. Laut Ausschilderung besteht im Spülbereich Lebensgefahr. Darum wird die wandernde Einsatzstelle mit deutlichen Hinweisen abgeriegelt. „Mal sehen, was das bringt, wenn das Wetter wieder gut ist“, sagt Tom Ahrens. Die Strandbesucher werden während der Arbeiten jeweils ein bis zwei Strandübergänge hinter der Düne umgeleitet.

Begonnen haben die Arbeiten in der Nacht zu Mittwoch in Höhe des Strandzuganges vom Großparkplatz Vordarß aus. Von dort wandert die Baustelle erst einmal in Richtung Norden bis kurz hinter die Grenze zum Nationalpark. Im Anschluss wird die Aufspülung in Richtung der Ortslage Ahrenshoop fortgesetzt. Aufgespült werden Strand und Dünen bis zum Wellenbrecher. Geplant sind die Arbeiten bis ins Frühjahr 2022.

