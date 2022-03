Ahrenshoop entscheidet über Erstellung eines Wappens

Ribnitz-Damgarten

In dieser Woche finden folgende öffentliche Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt.

Stadt und Amt Ribnitz-Damgarten

Im Stadion „Am Bodden“ treffen sich am Dienstag, 15. März, die Mitglieder des Sportausschusses der Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten. Beginn ist um 16 Uhr. Vorbereitet wird dann unter anderem das städtische Sportfest. Außerdem geht es um Möblierung und Ausstattung der Einfeldersporthalle in der Demmler-Straße.

An dem Tag kommt auch der Bau- und Wirtschaftsausschuss zusammen. Das Treffen im Rathaussaal in Ribnitz beginnt um 17.30 Uhr. Auf der Tagesordnung steht die Vorberatung mehrerer Bebauungspläne, unter anderem für den Neubau der Kindertagesstätte in Klockenhagen oder die Wohnbebauung nördlich des Ahornweges in dem Stadtteil. Beraten wird auch die Änderung der B-Pläne „Gewerbegebiet Tannenberg I“ sowie ’“Wohnbebauung östlich der Feldstraße“.

Die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales tagen am Dienstag, 15. März, ab 17.30 Uhr in der Bernsteinschule. Es geht unter anderem um die Abstimmung über soziale Zuschüsse. Informiert wird über den Schulcampus sowie den Haushalt der Bernsteinstadt.

Die Kompostieranlage in Körkwitz ist Thema im Landwirtschafts- und Umweltausschuss. Die Mitglieder dieses Gremiums der Ribnitz-Damgartener Stadtvertretung kommen am Donnerstag, 17. März, um 17.30 Uhr im Saal des Ribnitz Rathauses zusammen.

Stadt und Amt Barth

Der Umzug des Bürgerhauses wird am Montag, 14. März, in Reihen des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur diskutiert. Außerdem geht es um die Vorstellung der Bewerbung als Außenstandort der Bundesgartenschau „Gärten am Meer in Barth und Divitz“. Die Zusammenkunft im Vineta-Museum beginnt um 18.30 Uhr.

Über das Verkehrskonzept für die Barther Altstadt diskutieren am Dienstag, 15. März, die Mitglieder der Ausschüsse für Bau, Umwelt, Ordnung und Sicherheit sowie für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur der Stadtvertretung während einer gemeinsamen Sitzung. Weitere Themen sind die Aufhebung des verkehrsberuhigten Bereichs in der Altstadt mit Einführung einer Tempo 20-Zone oder die Umwandlung der Langen Straße in eine Fußgängerzone sowie die Einrichtung eines solchen Bereichs am Hafen. Die Sitzung im Theater im Trebin beginnt um 18.30 Uhr.

Stadt Marlow/ Amt Recknitz-Trebeltal

Zu einer öffentlichen Sitzung treffen sich am Donnerstag, 17. März, die Mitglieder des Eixener Bauausschusses. Die Zusammenkunft im Schulungsraum der Feuerwehr des Ortes beginnt um 18.30 Uhr.

Amt Darß/Fischland und Zingst

Über eine Änderung des Bebauungsplans „Kirchnersgang“ im beschleunigten Verfahren stimmen die Ahrenshooper Gemeindevertreter am Donnerstag, 17. März, ab. Außerdem soll ein Grundsatzbeschluss zur Annahme und Erstellung eines Wappens für das Ostseebad gefasst werden. Die Sitzung in der Strandhalle wird um 18 Uhr eröffnet. Der öffentliche Teil der Zusammenkunft beginnt um 20 Uhr.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An dem Donnerstag tagt auch die Gemeindevertretung des Ostseebades Prerow. Dort steht eine Abstimmung über den Haushalt der Kommune für das laufende Jahr auf der Tagesordnung. Beginn der Sitzung im Kulturkaten „Kiek in“ ist um 19 Uhr.

Von Timo Richter