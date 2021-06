Ahrenshoop

Die Gemeinde greift Kunst und Kultur finanziell unter die Arme – und zwar mit einem „Kulturgroschen“. Die von den Urlaubern zu zahlende Kurabgabe wird darum im kommenden Jahr um zehn Cent angehoben. Das haben die Gemeindevertreter des Künstlerortes während ihrer jüngsten Zusammenkunft einmütig beschlossen. Besonders profitieren soll das Kunstmuseum.

Gerechnet wird durch die Erhöhung der Kurabgabe mit Mehreinnahmen von knapp 45 000 Euro. Maßstab sind 450 000 Übernachtungen im Jahr. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 wurden in dem Ostseebad knapp 408 430 Übernachtungen registriert. Weil aber mit steigenden Zahlen gerechnet wird, wurden die Erwartungen nach oben geschraubt.

Idee wurde schon in Zukunftswerkstatt geäußert

Mindestens die Hälfte der zusätzlichen Einnahmen soll dem Verein Kunstmuseum Ahrenshoop als jährliche institutionelle Förderung zuteilwerden, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Die zweite Hälfte der erwarteten Einnahmen wird auf Antrag zur Förderung der künstlerischen und kulturellen Vielfalt eingesetzt.

Das können Kunst- oder Kulturprojekte in den Kunsthäusern und Galerien ebenso sein wie anspruchsvolle Veranstaltungsformate im Sinne der touristischen Positionierung Ahrenshoop als ein befreiender und inspirierender Ort der Kunst. Die geförderten Leistungen sind der Beschlussvorlage zufolge davon abhängig, ob die Angebote für Übernachtungsgäste, Tagesgäste und Einwohner im Sinne einer kurabgaberelevanten Aufwendung nutzbar sind.

Ganz neu ist die Idee nicht. Schon im Jahr 2018 wurde sie während der Zukunftswerkstatt im Projekt „Kunst und Kultur fördern“ formuliert. Damals waren bewusst jüngere Einwohner des Ostseebades eingeladen, sich über die weitere Entwicklung Ahrenshoops Gedanken zu machen. Die sollten angeregt werden, bei der Gestaltung ihrer Zukunft in dem Ort eigene Ideen zu entwickeln.

Schon jahrelanger Einsatz für Förderung

Die kaufmännische Leiterin des Kunstmuseums, Marion Schael, setzt sich bereits seit Jahren für eine Unterstützung des Museums in dieser Form ein. Finanzielle Engpässe können künftig besser überbrückt werden. Denn: Die Corona-Krise hat gezeigt, dass ohne Besucher die Reserven schnell aufgezehrt sein können. Trotz fehlender Einnahmen liefen die Betriebskosten weiter, so Marion Schael.

Die Auswirkungen der Pandemie hatten das Kunstmuseum Ahrenshoop zwar nicht direkt an den Rand einer Pleite gebracht, aber doch für eine ordentliche finanzielle Schieflage gesorgt, bestätigte die kaufmännische Leiterin auf Nachfrage. Vor allem die finanziellen Hilfen im Zusammenhang mit dem zweiten Corona-Lockdown hätten das Kunstmuseum über Wasser gehalten. Ohne diese Unterstützung wäre eine Pleite des Museums in privater Trägerschaft absehbar gewesen.

Hilfe ist für Bürgermeister Herzensangelegenheit

Während der Beratung hatte der Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke (CDU) die Einführung des Kulturgroschens zur Unterstützung kultureller und künstlerischer Angebote als „Herzensangelegenheit“ bezeichnet. Über Fraktionsgrenzen hinweg sei der Kulturgroschen in gemeinschaftlicher Arbeit entstanden.

Mit jährlich rund 33 000 Besuchern zählt das Kunstmuseum Ahrenshoop zu den am meisten besuchten Museen landesweit. Die Einrichtung in dem Künstlerort zählt mehr Besucher als beispielsweise das Staatliche Museum in Schwerin, wie Marion Schael sagt.

Neuer Sammlungskatalog geplant

Dr. Katrin Arrietta inmitten der Werke von Margret Middell. Quelle: Timo Richter

Im Kunstmuseum ist derzeit die Schau mit Zeichnungen und Bronzen von Margret Middell zu sehen. Ursprünglich sollte die Ausstellung mit plastischen Entwürfen menschlicher Torsos im vergangenen November eröffnet werden, sie fiel aber dem Corona-Lockdown zum Opfer.

Um während des Lockdowns überhaupt Präsenz zu zeigen, wurden Rundgänge durch das Museum ins Internet gestellt. Geld kam dadurch allerdings nicht in die Kasse. Nach etlichen Zustiftungen in der Vergangenheit soll ein neuer Sammlungskatalog erscheinen.

Von Timo Richter