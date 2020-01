Ahrenshoop sieht in Grundstück unerschöpfliches Entwicklungspotenzial

Ahrenshoop

Als erste der sechs zum Amt Darß/ Fischland gehörenden Kommunen hat Ahrenshoop noch im zurückliegenden Jahr den Haushalt für 2020 beschlossen – einstimmig. Größtes Vorhaben in diesem Jahr ist der Kauf eines strandnahen Grundstücks. 1,9 Millionen Euro werden für das 4000 Quadratmeter große, teilweise bebaute Areal vorgehalten. Derzeit führt die Kommune Gespräche mit der Eigentümerin, ob es überhaupt zu einem Verkauf an die Kommune kommt. Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU) ist felsenfest überzeugt, dass das Grundstück den Besitzer wechseln wird. Fraglich ist nur, ob die Kommune den Zuschlag erhält.

Dass die Gemeindevertreter für das Areal überhaupt so tief in die Tasche zu greifen bereit sind, hat zwei Gründe. Das Areal an exponierter Lage ermögliche es, die Entwicklung des Ostseebades für die kommenden Jahre voranzutreiben. Benjamin Heinke spricht schon von unerschöpflichen Möglichkeiten. Zukunftsmusik ist in dem Zusammenhang noch, die „mächtig in die Jahre gekommene Strandhalle“ durch ein Gemeindezentrum zu ersetzen. Weiterer Grund für den wahrscheinlich hohen Kaufpreis ist: „Auch Ahrenshoop als Kommune kann sich nicht vor dem Bodenrichtwert verstecken.“ Allein die Größe des Areals treibt den Preis in Richtung Zwei-Millionen-Grenze.

Positive Entwicklung genommen

Während der jüngsten Zusammenkunft der Gemeindevertreter des Künstlerortes blickte Benjamin Heinke mit Stolz auf die Entwicklung des Ostseebades zurück: 1,2 Millionen Euro wurden für den Bau eines Mehrfamilienhauses in der Folge aufgewandt, zudem investiert die Kommune rund 300 000 Euro in die Sanierung des Wasserwanderrastplatzes. Das Vorhaben wird zudem mit knapp einer Million Euro gefördert. Angesichts der Einigung mit der Nachbarkommune Wustrow zum Streit einer Beteiligung Ahrenshoops an den Erlösen der sogenannten Gemeinschaftsländereien geht Benjamin Heinke von einer künftig deutlich besseren Haushaltssituation aus.

Seitens der Nachbarkommune war die Beteiligung rückwirkend zum Jahr 2016 eingestellt worden, so Benjamin Heinke. Inzwischen haben beide Kommunen die Auseinandersetzung zu den Akten gelegt und einen „auf die Zukunft ausgerichteten Vertrag geschlossen“. Für die Jahre 2016 bis 2018 rechnet der Ahrenshooper Bürgermeister mit einer Nachzahlung im Bereich zwischen 350 000 und 400 000 Euro. Das Geld sei damals in die Etats eingestellt worden. Weil die Überweisungen ausblieben, entstand ein Haushaltsloch, das nun geschlossen werden kann. Für dieses Jahr rechnet Benjamin Heinke mit einer Summe in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro.

Künstlerort wartet mit hoher Steuerkraft auf

Ganz so rosig wertete die Leiterin des Sachgebiets Finanzen im Amt Darß/ Fischland, Cornelia Prehl, die Haushaltslage des Ostseebades nicht. Zwar übersteigen die Einnahmen aus Steuern und Abgaben – dadurch kommen knapp 1,39 Millionen Euro in die Gemeindekasse – die Ausgaben in Höhe von 1,243 Millionen Euro, doch gibt es keine Schlüsselzuweisungen vom Land. Grund ist: Die Steuerkraft des gut 600 Einwohner zählenden Ortes ist hoch. Immerhin sind in dem Ostseebad 157 Gewerbe gemeldet sowie 317 Zweitwohnsitze. Zum Ausgleich erhält Ahrenshoop in diesem Jahr erstmals eine Infrastrukturpauschale.

„Die Gemeinde hat alles richtig gemacht“, sagte dagegen Roland Fischer (Wählergemeinschaft Förderkreis Ahrenshoop). Die Hebesätze für Grundsteuern sowie Gewerbesteuer blieben unverändert.

Ohne eigene Infrastruktur steigen die Umlagen

Aber: Mit seinen Hebesätzen liegt Ahrenshoop laut Cornelia Prehl weit unter den vom Land vorgegebenen Nivellierungssätzen. Die Einnahmesituation sehe bezogen auf die Einwohnerzahl aber ganz gut aus. Hintergrund: Bleibt eine Kommune unter den vom Land angeratenen Sätzen, macht sich der mögliche Einnahmeverlust doppelt bemerkbar, weil betroffene Kommunen Abstriche bei eventuell anfallenden Schlüsselzuweisungen in gleicher Höhe machen müssen.

Ordentlich zu knabbern hat der Künstlerort an den Umlagen. So schlägt die Amtsumlage mit gut 427 000 Euro zu Buche, für die Kreisumlage wird Ahrenshoop mit annähernd einer halben Million Euro zur Kasse gebeten. Dazu kommen erkleckliche Beträge, die für Sonderumlagen aufgebracht werden müssen. Grund ist: Ahrenshoop hält weder eine Kindertagesstätte noch eine Schule vor. Also muss die Kommune Umlagen für die Betreuung von Kindern in den Nachbarkommunen bezahlen. Positiv bewertet wurde die Entwicklung der Einnahmen aus der Zweitwohnsitzsteuer und den Parkgebühren.

Weiterer behindertengerechter Strandzugang geplant

Ebenfalls einstimmig haben die Gemeindevertreter den Wirtschaftsplan des gemeindeeigenen Kurbetriebs für dieses Jahr passieren lassen. Weil Kurdirektor Roland Völcker während der Sitzung der Gemeindevertreter keine Angaben zu anstehenden Investitionen machen wollte, zählte Benjamin Heinke einige Vorhaben auf. So ist die Einrichtung eines Wohnmobilstellplatzes hinter der Reha-Klinik denkbar. Schon jetzt stehen dort immer wieder solche fahrenden Ferienunterkünfte. Geplant ist die Anschaffung neuer Technik für den Bauhof sowie neuer Parkscheinautomaten. Vorgesehen ist zudem, einen weiteren Strandzugang innerhalb der Ortslage behindertengerecht auszubauen. „Das halten wir für zwingend erforderlich“, sagte der Bürgermeister. Außerdem soll am Sitz der Kurverwaltung ein Outdoor-Display aufgestellt werden, auf dem sich zahlreiche Informationen abrufen lassen.

