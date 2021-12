Ahrenshoop

Im Ostseebad Ahrenshoop am Strandübergang 11, vorbei am Geschäftshaus Bunte Stube, am Kunstkaten und am ehemaligen Atelierhaus des Landschaftsmalers Theobald Schorn, geht es treppauf zur Düne. Auf dem Plateau erreicht der Gast den Punkt vier vom Kunstpfad. Dort befindet sich eine Tafel mit einem kleinen Bild der Malerin Anna Gerresheim, deren Todestag sich am 1. Dezember zum 100. Mal jährt.

Ihr Motiv „Küste im Morgenlicht“ malte sie um 1910 in Öl auf Malkarton. Es ist ein Stimmungsbild, wie sie die Natur empfand, als sie aufs Meer schaute. Ihre umfangreiche Ausbildung führte sie zu einer modernen Malweise der Landschaft. Die Düne setzte sie mit breitem Pinsel ins Bild, ebenso großflächig den Wellenschlag des Meeres.

Schwestern bauten Atelierhaus

An einem Strandzugang wird auf das Wirken Anna Gerresheims hingewiesen. Quelle: Elke Erdmann

Unweit dieses Standortes ließen sich die ältere Schwester Bertha und Anna an der Düne 37, spätere Dorfstraße 20, schon 1891 ein schönes großzügiges Atelierhaus mit einer geschlossenen Veranda, einer offenen Terrasse und im Obergeschoss neben dem Atelier einen Balkon nach Süden bauen. In dem Katalogbuch „Anna Gerresheim/Ihr Weg nach Ahrenshoop“ von Ruth Negendanck gibt es mehrere Fotografien dieses Künstlerhauses, auch Interieurs, Grundrisse vom Erd- und Obergeschoss, eine Bleistiftzeichnung aus dem Jahr 1892 im Winter sowie eine Zeichnung mit Pastellkreide, die sie „Haus und Obstgarten in Ahrenshoop im Frühling“ titelte.

Das Haus mit seinen stimmigen Proportionen wurde in der DDR verhunzt und nach dem Mauerfall abgerissen. Auf dem Grundstück entstanden später fünf Ferienhäuser. „Wenn ich in der Galerie Alte Schule von oben aus dem Fenster meines Arbeitszimmers schaue, habe ich das Gefühl, dass ich in der Stadt lebe“, sagt Rita Gravert-Fröhlich. Doch ist die Grabstätte auf dem Ahrenshooper Friedhof erhalten, bepflanzt mit Efeu und Farnkraut und mit einer Eibenhecke umfriedet.

Erste Schritte in Ahrenshoop

Erste Schritte hatte die 1852 in Ribnitz geborene Anna Gerresheim bereits 1884 nach Ahrenshoop unternommen, 1885 wohnte sie nachweislich zwei Sommermonate dort. Anna Gerresheim kam als drittes Kind des Juristen Eduard Adolph und seiner Ehefrau Dorothea Henriette zur Welt. Die Eltern hatten acht Kinder. Ihre vier Mädchen blieben alle unverheiratet.

„... das ist zeitlos“ – Mit dieser Aussage war 2016 die Ausstellung im Deutschen Bernsteinmuseum der Stadt Ribnitz im kleinen, langgestreckten Saal unterm Dach überschrieben. Es stammt von der Jüdin und Malerkollegin Edla Charlotte Rosenthal. Sie schrieb es am 24. Mai 1928 nach ihrem Besuch der Gedächtnisausstellung zu Ehren von Anna Gerresheim innerhalb der Großen Berliner Kunstausstellung in einem Brief an deren Verwandte.

Von den damals ausgestellten zwölf Gemälden konnte der wissenschaftliche Leiter Axel Attulla einige zeigen. Ihr Selbstporträt, 1875, im Oval, zeugt von der großen Malkunst der jungen schönen Frau mit leuchtenden Augen, fein gekleidet mit Hut und Feder, weißem Kragen, rotem Tuch und Schulterpelz.

Studien und Studienreisen

Am 1. Dezember jährt sich der Todestag der Ribnitzer Malerin Anna Gerresheim zum 100. Mal. Quelle: Elke Erdmann

Anna Gerresheim studierte Malerei an der privaten Malschule bei August tom Diek in Dresden und vier Jahre an der privaten Malschule bei Karl Gussow Porträtmalerei in Berlin. Sie unternahm Studienreisen nach Dänemark und Wales. Während ihres dreimonatigen Aufenthaltes in Paris 1883 besuchte sie die Malschulen von Emile Auguste Carolus-Duran und Jean Jacques Henner sowie die Künstlerkolonie Barbizon am Wald von Fontainebleau.

Diese Studien beflügelten sie und veränderten wesentlich ihren künstlerischen Weg. Was geblieben ist, sind ihre Bilder und Fotos zur Erinnerung sowie die umfangreiche Druckgrafik. Darin war sie genial. Vergänglichkeit suggeriert das Gemälde „Balkon der Berliner Wohnung, verschneit“, vor 1890, mit den vergessenen Blumentöpfen vor dem Fenster.

Von Elke Erdmann