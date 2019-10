Ahrenshoop und Wustrow unterschreiben Vereinbarung zu Gemeinschaftsland

Ahrenshoop/Wustrow

In einem gemeinsamen Kraftakt haben die Ostseebäder Ahrenshoop und Wustrow ihre Auseinandersetzung um die Aufteilung der Reingewinne aus den sogenannten Gemeinschaftsländereien beigelegt. Während zeitgleich begonnener Sitzungen haben am Dienstagabend sowohl die Ahrenshooper als auch die Wustrower Kommunalpolitiker einen Schlussstrich unter den Streit gezogen und damit ein Gerichtsurteil vermieden. Die Ahrenshooper Gemeindevertreter waren nach ihren Beschlüssen nach Wustrow gekommen und erlebten dort echte Freude über den Vergleich. Noch vor Ort wurden die Vereinbarungen unterzeichnet.

Applaus für Entscheidung

„Wir geben ein klares Signal, dass wir die Auseinandersetzung nicht vor Gericht enden lassen wollen“, sagte der amtierende Bürgermeister in Wustrow, Daniel Schimmelpfennig (CDU-Liste). „Wir sind sehr froh, in dieser Angelegenheit nun den richtigen Weg zu gehen“, bekräftigte der Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke ( CDU). „Uns verbindet mehr als nur der Fischländer Weg“, rief Daniel Schimmelpfennig seinem Amtskollegen aus Ahrenshoop zu. Im Publikum gab es Applaus für die Entscheidungen in beiden Kommunen.

Wustrow behält Planungshoheit

Noch vor Ort in Wustrow wurden die Vereinbarungen unterzeichnet. Quelle: Timo Richter

In einer eigenen Vereinbarung erklärt sich Wustrow zur Zahlung der ausstehenden Anteile der Reingewinne aus der Verwertung der Gemeinschaftsländereien bereit. Im Gegenzug verzichtet Ahrenshoop auf Zinsen, die mit der Klage wegen der 2018 eingestellten Zahlung aufgelaufen wären. In einer weiteren Vereinbarung wird die Beteiligung Ahrenshoop mit einem Drittel der Gewinne aus dem Gemeinschaftsland bestätigt. Es wird zudem klar gestellt, dass Wustrow alleinige Eigentümerin besagter Flächen ist und die Fischlandkommune die alleinige Planungshoheit über die Flächen innehat. Mit der Vereinbarung werde bestätigt, „was Bestand hatte“. Die Vorzeichen eines Gütetermins hätten gezeigt, dass Wustrow im Rechtsstreit unterliegen würde.

Verwaltung hatte nur ein Thema

Nach dem im Sommer gefassten Beschluss der Wustrower Gemeindevertreter, einem möglichen Urteil der Verwaltungsrichter am 23. Oktober mit einem Vergleich zuvorzukommen, fanden verschiedene Gespräche statt. Im Amt für Bau und Liegenschaften war eine Mitarbeiterin drei Wochen allein mit dem Thema befasst. Es mussten die tatsächlichen Reingewinne der vergangenen Jahre ermittelt werden, noch dazu eine Liste der Gemeinschaftsländereien.

Für Ahrenshoop bedeutet die Vereinbarung einen erheblichen finanziellen Gewinn. Schon die Nachzahlungen an den Künstlerort betragen rund 395 000 Euro. Die Haushaltslage lasse die Zahlung aus liquiden Mitteln zu, betonte Schimmelpfennig.

Millionen aus Verkauf von Öko-Punkten

Weil auch weite Teile der inzwischen renaturierten Fischlandwiesen ebenfalls zu den Gemeinschaftsländereien zählen, wird Wustrow die Nachbarkommune im Norden künftig auch am Verkauf der Öko-Punkte beteiligen müssen. So sind diese bereits als Ausgleich für den Bau der Gas-Pipeline Nordstream 2 verkauft worden, auch der Netzbetreiber 50 Hertz wird für den Ausgleich von Natureingriff im Zusammenhang mit dem Stromkabel nach Schweden Öko-Punkte kaufen. Allein Nordstream 2 spülte einen guten einstelligen Millionenbetrag in die Wustrower Gemeindekasse.

Der einstige Bürgermeister Daniel Schossow (Wählergemeinschaft Schossow-Levien-Dabels) hatte eine Überprüfung der alten Verträge ins Spiel gebracht und dafür Staranwalt Peter-Michael Diestel gewonnen. Nach Zweifeln an der Arbeit des Juristen legte der sein Mandat für Wustrow nieder, auch Daniel Schossow erklärte seinen kompletten Rückzug aus der Kommunalpolitik (die OZ berichtete).

Mehr zum Autor

Von Timo Richter