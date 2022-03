Ahrenshoop

Eine silberne Brigg in Wustrow, ein Adler und Kompassrose in Born und Kraniche, Neptuns Dreizack und ein einen Anker haltender Greif in Zingst – das sind die offiziellen Wappen von Kommunen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Nun will sich auch Ahrenshoop so ein hoheitliches Zeichen geben. Das haben jüngst die Mitglieder der Gemeindevertretung beschlossen. Neu ist die Idee nicht.

Schon vor einigen Jahrenwurde in dem Künstlerort über ein Wappen nachgedacht. Doch auf den Weg gebracht wurde die Erstellung dieses Zeichens nie, wie Bürgermeister Benjamin Heinke (CDU) sagt. Das hat die Gemeindevertretung nun per Grundsatzbeschluss getan. Was für ein Wappen Ahrenshoop später einmal zeigt, kann er noch nicht sagen. Pinsel, Farbpalette und Staffelei? „Das sicher nicht“, so Benjamin Heinke in einer spontanen Reaktion. Die Gestaltung des künftigen Wappens für Ahrenshoop wird in die Hände eines Fachmanns, eines Heraldikers, gelegt. Damit nicht genug: Das Wappen muss nach Beschluss durch die Gemeindevertretung auch noch seitens des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung genehmigt werden .

Ahrenshooper Besonderheiten

Denn bei der Erstellung eines Wappens sollten unbedingt Personen mitwirken, die über Kenntnisse der Wappenkunde sowie der geschichtlichen Entwicklung der Gemeinde verfügen, heißt es denn auch schon in der Beschlussvorlage. Auch ein Ideenwettbewerb innerhalb der Einwohnerschaft könnte wertvolle Hinweise zur Gestaltung des Wappens bringen. Ein erster Schritt sei die Beteiligung des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege. Dort gebe es nicht nur eine Beratung, sondern es kann auch historische Unterlagen zur Verfügung stellen.

Ahrenshoop kann nicht nur auf eine besondere Historie verweisen. Vielmehr bietet das Ostseebad aufgrund seiner Lage auf der Grenze zwischen Mecklenburg und Vorpommern sowie auf dem Fischland und dem Darß gleich zwei einzigartige Aspekte, die sich in dem Wappen irgendwie wiederfinden müssten, sagt Benjamin Heinke.

Weitere Arbeit als Konsequenz

Zudem müsse ein Wappen so gestaltet sein, dass es sich in wenigen Sätzen eindeutig beschreiben lasse. In diesem Zusammenhang verweist der Ahrenshooper Bürgermeister in die Historie. Demnach konnten sich nähernde Gruppen durch das Zeigen ihres Wappens als Freund oder Feind erklären. Für Ahrenshoops künftiges Wappen zählt dies: „Es muss schon besonders schön sein.“ Und am liebsten würde Benjamin Heinke ein Wappen schon zum Jahreswechsel präsentieren können.

Klar ist aber auch, dass mit einem Wappen weitere Arbeit auf eine Kommune zukommt. Nicht nur will das Wappen in den Internet-Auftritt eingepflegt werden, sondern es werde dann auch die Briefköpfe der offiziellen Post der Kommune zieren, betont Benjamin Heinke.

Symbole ohne offiziellen Charakter

In anderen Orten wird zwar auch mit bildlichen Darstellungen gearbeitet, doch wurden die nicht zur Aufnahme in die Wappenrolle beziehungsweise zur Genehmigung durch das Innenministerium in Schwerin vorgelegt. Beispiel Dierhagen: Dort taucht immer wieder ein von zwei Fischen begleitetes Schiff auf. Auch der Tonnenbund des Ostseebades führt diese Zeichnung in seiner Darstellung. In Dierhagen wird dagegen erst einmal an der Gestaltung eines sogenannten Corporate Designs gearbeitet, also an einem einheitlichen Auftritt der Kommune. Zingst hat das in der Vergangenheit gemacht. Herausgekommen ist eine fast 100-seitige Anleitung für Farben, Schriften und weiteren Gestaltungsmöglichkeiten, die allesamt einem „roten Faden“ folgen.

In Prerow tauchte vor Jahren eine wellenförmige Darstellung auf, deren Herkunft – hieß es seinerzeit – völlig unbekannt war. Aber das Design gefiel offensichtlich, es ist heute noch im Ortsbild präsent, ohne den Charakter eines Wappens zu haben.

Von Timo Richter